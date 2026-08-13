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    Asociación del Retail Financiero calificó como “sensato y prudente” el veto supresor a la eliminación de anatocismo

    “Primó el criterio técnico, evitando que medidas como la eliminación del anatocismo y el derecho al olvido perjudiquen seriamente la inclusión financiera y el crédito en nuestro país", dijo el gremio.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    12 AGOSTO 2026 MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ, DURANTE SESION DE SALA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    La Asociación del Retail Financiero (ARF) valoró como una decisión “sensata y prudente” la resolución del Senado de vetar el artículo que suprimía el anatocismo de la megarreforma.

    El veto supresor fue presentado por el Ejecutivo el pasado miércoles con el fin de eliminar los artículos que establecían ajustes para garantizar el pago a 30 días paras las pymes, permitían el olvido financiero por deudas e impedían el cobro de impuestos sobre impuestos (anatocismo).

    Sobre este último, el Banco Central ya había advertido sobre sus eventuales efectos en la economía, pero especialmente en los productos financieros asociados al crédito.

    12 AGOSTO 2026 MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ, DURANTE SESION DE SALA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Con este antecedente, la ARF destacó que “el Ejecutivo haya escuchado al Banco Central, a la CMF y a la comunidad de expertos de diversas tendencias”.

    “Primó el criterio técnico, evitando que medidas como la eliminación del anatocismo y el derecho al olvido perjudiquen seriamente la inclusión financiera y el crédito en nuestro país. Cuando se escucha a la evidencia y a las instituciones acreditadas, el país gana”, agregaron.

    Cabe recordar que la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Catherine Tornel, también se pronunció en su momento por el efecto que podrían tener estos artículos, afirmando que habrían sido especialmente perjudiciales para el acceso al crédito.

    “Sabemos que es un tema el acceso a crédito hipotecario, el acceso a crédito para las pymes, y es a esos segmentos los que finalmente terminan perjudicando estas muy malas ideas”, declaró.

    Más sobre:megarreformaanatocismo

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