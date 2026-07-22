CMF y la aprobación del Congreso de norma que prohíbe el pago de interés sobre interés: “Fuimos muy claros y no nos escucharon”

“Este tema es tan grave que tiene que encontrarse la forma de corregirlo”, señaló en enfática la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel, al referirse a la aprobación en el Congreso de la prohibición del anatocismo y el derecho al olvido financiero.

En el marco de la aprobación de la megarreforma, se votó a favor la iniciativa que obliga a bancos y retail a eliminar de sus registros las deudas de personas naturales ya pagadas, a la vez que prohíbe el anatocismo - es decir, el cálculo de interés sobre intereses- en operaciones financieras.

En el seminario organizado por Libertad y Desarrollo, “Mercado de capitales: la agenda pendiente”, Tornel sostuvo que, en la Comisión de Hacienda del Senado, expuso que “como CMF estábamos convencidos de los daños que podía generar. Di mensajes muy claros y enfáticos”.

La presidenta de la CMF detalló que el Ministerio de Hacienda logró que invitaran al regulador a exponer en la comisión, instancia donde “fuimos a dar nuestra opinión, fuimos muy claros y no nos escucharon”.

Según Tornel, “estaríamos siendo una jurisdicción que es distinta de todo el resto de las jurisdicciones. Estamos atentando contra la base de las finanzas, el interés compuesto. Es tan grave lo que ocurriría, que yo estoy confiada en que vamos a encontrar la manera de solucionarlo ”.

Además, indicó que “hemos sido muy enfáticos en decir que ambas indicaciones generan un tremendo daño al mercado financiero y que esos daños al mercado financiero terminan impactando a la ciudadanía, las instituciones financieras encuentran la forma de adaptarse, no son las instituciones financieras las que pierden (...) Finalmente todas estas ideas, aunque bien intencionadas, terminan generando efectos adversos que los terminan pagando a los sectores más vulnerables”.

“Hoy todavía falta para avanzar en el acceso a crédito, sabemos que es un tema el acceso a crédito hipotecario, el acceso a crédito para las pymes, y es a esos segmentos los que finalmente terminan perjudicando estas muy malas ideas”, concluyó.

Reforma al mercado capitales

En el marco del seminario, Tornel también fue consultada respecto de eventuales medidas que se podrían incluir en la esperada reforma al mercado de capitales que ingresará Hacienda.

Al respecto, apuntó que hay espacios de mejoras “que deberían llevar a disminución en el costo de emisiones y de aperturas a bolsa. Estamos bien preocupados, hace mucho que ninguna empresa se abre a bolsa o que las emisiones de bonos terminen siendo demasiado costosas en un mundo que nos permitiría bajar varios de esos costos”.

Por otra parte, indicó que “pareciera que hace falta protección de accionistas minoritarios, hay que protegerlos adecuadamente dado que tenemos hartos grupos económicos controladores. Hay que pensar entonces cuáles son los roles que debiera tener el directorio, cuáles son las decisiones que tiene que tomar el directorio versus las que tiene que tomar la junta para resguardar adecuadamente al accionista minoritario, cómo les podemos dar mayor flexibilidad y mayor posibilidad de participación a inversionistas extranjeros dado que necesitamos que nuevos capitales entren en Chile, todo eso hay que pensarlo de manera integral”.