Alcaldesa de El Monte sufre accidente junto a su equipo municipal: camioneta se volcó en monitoreo por el sistema frontal

La alcaldesa de El Monte, Zandra Maulén, sufrió un accidente mientras se trasladaba con su equipo municipal a monitorear sectores afectados por el sistema frontal.

Según informó la municipalidad, la camioneta en la que se trasladaba el equipo de volcó esta jornada “mientras se realizaban labores de monitoreo en terreno para evaluar el estado de las viviendas afectadas por la reciente emergencia meteorológica”.

El hecho ocurrió en un camino rural del sector La Red, en las inmediaciones del Canal San José.

Respecto al estado de salud de las ocupantes, el Municipio aclaró que “no hay daños de gravedad que lamentar”.

“Tanto la alcaldesa como sus acompañantes fueron atendidas oportunamente por los equipos de emergencia, siendo trasladadas a establecimientos de salud de Talagante. Afortunadamente, las ocupantes del vehículo se encuentran en buenas condiciones de salud, resultando solo con contusiones menores”, indicaron.

La Municipalidad hizo un llamado a la tranquilidad y agradeció la preocupación por lo ocurrido y el “rápido actuar de los servicios de emergencia y de la comunidad local”.