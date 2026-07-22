Casas, establecimientos educacionales, rutas y hospitales: las casi 23 mil afectaciones del temporal en infraestructura

El temporal que golpea a buena parte de Chile se ha hecho notar con fuerza. Además de lamentar -hasta aquí- 13 personas fallecidas, tener aún cuatro desaparecidos y 63 mil aislados, hay infraestructura relevante igualmente afectada. Educacional, sanitaria, vial y habitacional.

Así se desprende de los catastros internos que, con mayor o menor profundidad, manejan los ministerios involucrados. De modo general, Mineduc, Obras Públicas y Minsal dan cuenta de más de 800 afectaciones a infraestructura, además de las casi 22 mil viviendas que reporta Senapred.

Según el balance de Educación, con corte el 21 de julio a las 12 horas, en suelo nacional hay 559 establecimientos educacionales con algún grado de afectación, los que en su conjunto reciben una matrícula de 169.009 estudiantes. Los 559 establecimientos corresponden al 3,7% del total de establecimientos a nivel nacional y los 169 mil estudiantes son el 4,5% de la matrícula.

En detalle, la región más afectada es la de Coquimbo, donde 217 establecimientos tienen algún grado de afectación. Le sigue Valparaíso, con 151, y Atacama, con 116, que son el 43% de los recintos de esa región.

No por nada el Mineduc mantiene suspendidas las clases para este miércoles en toda la región de Coquimbo, en toda la Provincia del Huasco y la comuna de Tierra Amarilla en Atacama, en todo el territorio continental de la región de Valparaíso, y en las comunas de Melipilla, Tiltil y San José de Maipo en la RM.

Hay, además, 43 recintos habilitados como albergues para 846 personas, y otro más como punto de acopio ubicado en Atacama, que tiene 21 recintos funcionando como albergue.

Región Establecimientos afectados Matrícula % Coquimbo 217 53.361 21,5% Valparaíso 151 53.417 9,5% Atacama 116 37.419 43% Biobío 50 12.433 3,4% Metropolitana 15 9.577 0,4% OHiggins 5 2.096 0.5% Maule 5 652 0,4% Antofagasta, Ñuble y Araucanía 0 0 0 TOTAL 559 169.009 3,7%

En la Subsecretaría de Educación Superior, en tanto, tienen diversas situaciones reportadas en 14 universidades, aunque no todo referido a infraestructura. En la Universidad de La Serena, por ejemplo, hay suspensión de actividades con 50 estudiantes y 2 funcionarios afectados. En la Católica de Valparaíso, en tanto, hay 22 alumnos y 2 trabajadores en la misma situación. Además, un socavón en Playa Ancha afectará el desplazamiento al retorno de las actividades, lo que también rebotará en las universidades de Playa Ancha y de Valparaíso, que tiene 38 estudiantes afectados.

La Universidad de Talca, por su parte, ha sido afectada con algunas inundaciones, y las universidades Federico Santa María, Católica de la Santísima Concepción y la sede de Coquimbo de la Católica del Norte tienen 24, 67 y 106 alumnos afectados por las lluvias.

Infraestructura vial

El Ministerio de Obras Públicas realiza tres balances diarios con los daños a la infraestructura pública a nivel nacional provocados por los sistemas frontales que afectan a diversas regiones del país.

De acuerdo al último de ellos hay 143 rutas o caminos que tienen su tránsito cortado o habilitada solo parte de su calzada. Y aunque ante la solicitud de un detalle regional de esto no hubo respuesta, en un comunicado difundido este martes por la cartera se ejemplificaban algunas situaciones de la región de Coquimbo, que es donde hay mayor afectación.

Destacan interrupciones del tránsito en varios puntos de la Ruta 5 Norte, además de la conectividad en Combarbala, Río Hurtado, Monte Patria, Punitaqui, Vallenar, Alto del Carmen, Freirina y Huasco.

En la comuna de Río Hurtado continúa suspendido el tránsito debido al corte del Puente San Pedro, situación que mantiene aisladas las localidades de Bolsico, Cerón y Fundina.

En Monte Patria, la caída del Puente Guanilla afecta la conectividad entre Chañaral Alto y Pedregal, mientras que en Punitaqui la activación de quebradas obligó a suspender el tránsito hacia Guatulame y Puerto Viejo.

En Illapel, diez localidades quedaron aisladas debido a cortes en las rutas D-705 y D-867 y tenían dificultades de acceso diversos sectores rurales de La Serena, además de restricciones en la ruta que conecta la ciudad con el interior. Vicuña y localidades cercanas a La Higuera, ambas en la provincia del Elqui, tenían problemas de acceso.

A eso se suman cerca de 80 Servicios Sanitario Rural (SSR) que no están operativos. Estos son los encargados de suministrar agua potable y saneamiento en localidades rurales y semirrurales.

El drama del Hospital de Ovalle

Ante la solicitud de información, en el Minsal entregaron una respuesta genérica, señalando que “no se ha afectado la entrega de salud a la población” y que “los casos puntuales de filtraciones reportadas en otros recintos han sido manejados por los equipos de mantención locales”.

En Ovalle, sin embargo, su hospital se vio severamente dañado, especialmente en la farmacia y en cinco de los siete pabellones. El Hospital Modular del Ejército de Chile fue la respuesta del gobierno ante esta situación.

En su entrega de información, Salud no hace mención a los graves daños causados en el Hospital de La Serena, donde ingresó agua y se desprendió parte del techo, lo que complicó el funcionamiento del recinto.

Tampoco que los daños en la infraestructura ocasionados por el agua, la Municipalidad de Tierra Amarilla debio suspender el lunes temporalmente las prestaciones de salud en el Centro de Salud Familiar (Cesfam). La Posta Rural de Los Loros, además, se suspendieron procedimientos por problemas en las instalaciones, mientras que en Ovalle se le voló parte del techo al Cesfam de Cerrillos de Tamaya, lo que obligó a suspender la atención médica.

A todas afectaciones se suman las viviendas reportadas en el último balance de Senapred: 81 inmuebles destruidos, 2.761 con daño mayor, 19.247 con daño menor y 1.771 con daños en evaluación por parte de los organismos locales.