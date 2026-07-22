La ANFP suspende partido entre Coquimbo Unido y Universidad de Concepción por la emergencia climática

El partido entre Coquimbo Unido y Universidad de Concepción, previsto para este sábado en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la decimosexta fecha de la Liga de Primera, fue suspendido debido a la emergencia que enfrenta la Región de Coquimbo producto del sistema frontal que afecta a la zona.

De acuerdo a la información recabada por El Deportivo el encuentro se reprogramará. La decisión se adoptó en consideración a la situación climática.

Durante la jornada de este martes, el alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, señaló que la situación que enfrenta la comuna hace inviable la realización del compromiso. “La contingencia nos ha pegado bien duro, no la hemos pasado bien los coquimbanos y coquimbanas y, si bien, en los momentos difíciles nos gustaría despejarnos viendo al equipo, no están dadas las condiciones. Hoy estamos con un corte de suministro de agua cercano al 80% de la comuna lo que se extenderá hasta el sábado. Además tenemos el estadio que no está en condiciones, porque hemos recibido gente de todo Chile para atender esta emergencia”, indicó.

“Llamamos al presidente de la ANFP, Pablo Milad, para comentarle esto y decirle que estamos preocupados que no resuelvan la suspensión del partido. Es una sabia decisión salir con el anuncio lo más pronto posible para que ese partido se pueda reprogramar”, añadía en ese momento.

En el contexto de la emergencia, el club aurinegro lleva a cabo una campaña “Coquimbo Más Unidos”. La institución habilitó el Complejo Deportivo Las Rosas como centro de acopio para recibir alimentos no perecibles y artículos de aseo destinados a las familias damnificadas.

“Hoy queremos que el escudo de Coquimbo Unido sea también un símbolo de esperanza para quienes han visto afectadas sus vidas”, señaló el cuadro pirata en un comunicado. “Invitamos a hinchas, abonados, empresas y a toda la comunidad de la Región de Coquimbo a sumarse a esta iniciativa, demostrando que, cuando trabajamos más unidos, somos capaces de levantar a quienes más lo necesitan”, enfatizan.