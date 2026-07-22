La declaración de Mauro Valdés por el caso Sartor ante la Fiscalía: “Estoy dentro del grupo de personas afectadas”

Un total de 42 páginas tiene la declaración que el exdirector de Sartor, Mauro Valdés, prestó ante el fiscal Juan Pablo Araya. La diligencia se llevó a cabo el 8 de julio de 2026, a las 11:20 horas, en la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, hasta donde Valdés acudió acompañado por sus abogadas defensoras, Trinidad Luengo y Daniela Santa María.

“Mi exseñora y madre de mis hijos, María Isabel Fernández Echavarría, al igual que yo, tenía gran parte de sus ahorros en fondos de Sartor”. Con esta frase, entre otras, el abogado, exdirector ejecutivo de TVN y ahora imputado por el caso, intentó desmarcarse en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por uno de los escándalos financieros más relevantes del último tiempo.

Valdés y otros 10 imputados serán formalizados el 30 de julio en el Cuarto Juzgado de Garantía por cuatro delitos: negociación incompatible, estafa, administración desleal y entrega de información falsa al mercado.

Entre los documentos adjuntados al expediente del Ministerio Público figura el informe final del fiscal de la Unidad de Investigación de la CMF, Andrés Montes, del 28 de agosto de 2025, el que fue aportado por la defensa de Valdés. El documento dice que Valdés formó parte del Comité de Compliance, pero no integró los comités de Riesgo o de Crédito de Sartor. También establece que no recibió financiamiento, ni directa ni indirectamente, por parte de fondos de inversión administrados por Sartor AGF y no es accionista de la firma.

En septiembre de 2016, Valdés fue designado por Pedro Pablo Larraín como director de la matriz Asesorías e Inversiones Sartor y de su principal subsidiaria, Sartor AGF. Ejerció en la matriz hasta el 29 de noviembre de 2024.

El exejecutivo relató al fiscal que llegó a Sartor como cliente en agosto de 2016. Según explicó, un amigo de la infancia, Enrique Waugh, le recomendó hablar con Pedro Pablo Larraín, quien dirigía una administradora bien organizada que le permitiría obtener una rentabilidad más razonable que un depósito a plazo o acciones. “Me pareció agradable y me dio una buena impresión. Después de esta reunión, tomé la decisión de depositar los ahorros de toda una vida en fondos de Sartor”, declaró Valdés.

Ante la consulta del fiscal sobre la cifra invertida, Valdés aseguró no recordar exactamente el monto, pero aclaró respecto a sus retiros: “El más relevante recuerdo que lo realicé a inicios del año 2019 para comprar una casa en la playa, y tiempo después hice algunos giros más”.

Valés también contó que en sólo una ocasión fue deudor de Sartor. El 27 abril del año 2022, pidió un crédito de corto plazo a Asesorías e Inversiones Sartor por $30.000.000 para pagar sus impuestos. “Esto se documentó con un pagaré y devolví el crédito 10 días después(...) Dicho crédito, con sus intereses, fue cancelado en su totalidad el día 11 de mayo de ese mismo año”.

Problemas

De acuerdo a su declaración, a finales de 2024, poco antes de que la Comisión para el Mercado Financiero suspendiera los rescate de los fondos, Mauro Valdés tenía aproximadamente US$971 mil en Sartor.

Valdés contó a la Fiscalía que una vez que depositó sus fondos en Sartor, Pedro Pablo Larraín lo llamó para proponerle incorporarse al directorio y aceptó porque “me permitiría estar encima de mis platas y me pareció que, aun cuando este no era un negocio propio de mi especialidad, estaría acompañado de profesionales en la materia”.

“Una parte de ese monto estaba directamente en Sartor, donde el principal depósito está en el Fondo Sartor Táctico Internacional y el resto está en Pershing, en diferentes inversiones, donde algunas de ellas también están expuestas a Sartor. La plataforma pershing es una plataforma de inversión internacional, y parte de esas inversiones las volvía a invertir en instrumentos de Sartor. Adicionalmente, en el APV que manejo a través del Banco BICE, también estoy expuesto a los fondos de Sartor AGF, Sartor Táctico y Sartor Leasing, por $108 millones aproximadamente”, agregó.

“Creo que mi situación, en este sentido, es particular, puesto que estoy dentro del grupo de personas afectadas, dada mi exposición directa a los fondos que habrían sido utilizados para financiar negocios asociados a los dueños de Sartor”, sostuvo Valdés.

Swell

De acuerdo al relato de Valdés, en las reuniones de directorio de 2021 comenzaron a tratar “el problema que hubo con Swell”.

“Swell fue un negocio que armó Alfredo Harz, cuyo dueño era un señor de apellido Gamboa. Según entiendo, se dedicaba a la gestión de patrimonio y Sartor le prestaba la infraestructura para esto, recibiendo una remuneración por esta actividad. En algún momento, Gamboa defraudó a algunos de sus clientes y muchos de ellos se fueron directamente en contra de Sartor, porque hacía el back office de Swell”, dijo.

“El caso es que el directorio se discutió cómo enfrentar este problema, sobre todo por temas reputacionales, porque era nuestro nombre el que estaba en el medio. Por tratarse Sartor de una administradora de fondos, presioné mucho en el directorio porque se respondiera a los afectados. Sartor impulsó diversas acciones judiciales con esta finalidad y, en definitiva, se respondió a las personas afectadas”.

“Según recuerdo debieron pagarse alrededor de $3.000.000.000. Recuerdo que además de mi, el hecho de responder también tenía la venia de Osear Ebel e Iván García-Huidobro, que si bien no es de la AGF si era director de Sartor Matriz”, explicó Valdés.

Valdés dijo no saber el origen de los pagos. “Ignoro de donde salieron los dineros para resolverlo. Yo recuerdo que la respuesta fue ’respondimos nosotros’, Sartor, no los fondos”, añadió.

“Decide tú qué vas a hacer”

El 6 de noviembre de 2024, la CMF citó a todo el directorio de la AGF de Sartor a una reunión. “Le pregunté a Pedro Pablo si sabía de qué se trataba esta citación, ya que a mi entender era algo bastante inusual”, dijo.

“Pedro Pablo me reconoció que era bastante inusual, que habría que escuchar lo que nos tendrían que decir, que nos iban a mandar a la Unidad de Investigación, que había que bajar el moño”.

En la reunión, según el relato de Valdés, Daniel García, exdirector General de Supervisión de Conducta de Mercado, tomó la palabra y dijo que “se habían detectado brechas durante la fiscalización, que eran delicadas y graves, agregando que ‘el modelo de negocios de Sartor’ no era viable”.

“El señor García dijo que Sartor era la AGF del mercado más interconectada con sus socios y que se habían detectado situaciones de conflictos de interés mal resueltos, problemas de gobierno corporativo y problemas de estructuración de la AGF, haciendo hincapié en algunas sociedades como Blackcar, Redwood, Danke e Inversiones Cerro el Plomo, las que habrían recibido financiamiento por parte de Sartor”, detalló Valdés.

“Mi sorpresa fue muy grande mientras escuchaba lo que decía el señor García, pues se trataba de una situación gravísima que yo desconocía”, develó.

Pero el declive total ocurrió el viernes 15 de noviembre, cuando la CMF suspendió los aportes a los fondos administrados por Sartor AGF.

Previamente, entre el 11 y el 12 de noviembre de 2024, Valdés contó que “tuve una larga discusión a través de WhatsApp con Pedro Pablo Larraín, en la cual le insistí que yo no tenía conocimiento sobre las cuestiones levantadas por la CMF y le hice presente que, a diferencia de él, este no era mi negocio”.

“Solicité que se aclarara la situación pues de lo contrario me vería en la obligación de renunciar al directorio y eso sólo pondría más bencina a la crisis. Carlos Larraín -hermano de Pedro Pablo Larraín- me dijo, ‘decide tú qué vas a hacer’, Pedro Pablo, me dijo ‘no te preocupes, esto tiene su explicación, están todos equivocados, esto es un malentendido’”, cerró.