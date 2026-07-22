Los centros de acopio habilitados en la RM para donar a damnificados por el sistema frontal
Revisa a continuación los puntos informados por diferentes municipalidades que reciben ayuda para las zonas más afectadas por las lluvias.
Recientemente se han dado a conocer diversos puntos de acopio que reciben donaciones dirigidas a las personas más afectadas por el sistema frontal, que en los últimos días ha dejado a sectores fuertemente golpeados.
Entre los efectos de las intensas lluvias y vientos se encuentran daños a raíz de inundaciones y desbordes de ríos, además de problemas de conectividad.
De acuerdo a un último reporte de Senapred, la zona crítica se concentra en la Región de Coquimbo, una de las más afectadas por las precipitaciones.
Al respecto, desde algunos municipios de la Región Metropolitana se habilitaron los centros de acopio que reciben donaciones dirigidas a las familias damnificadas.
Los puntos reciben elementos básicos como agua envasada, alimentos no perecibles, artículos de aseo, pañales, ropa de cama, comida para mascotas y herramientas.
Revisa a continuación los detalles informados mediante las redes sociales de cada municipio.
Santiago
El municipio, en asociación con una aerolínea privada, activó una campaña de ayuda que recibe donación de lunes a sábado entre 9:00 y 18:00 horas en:
- Edificio Santiago Social en San Antonio 645.
- Centro del Adulto Mayor en Matucana 272.
- Centro Comunitario Santiago en Compañía en Herrera 360.
- Centro Comunitario Matta Sur en Chiloé 1799.
Peñalolén
Se invita a los vecinos a dejar donaciones en Chimkowe, en Av. Frecia 8787, hasta las 20:00 horas.
Solo se recibe agua, carbón, pañales, materiales de construcción y alimento para mascotas.
Las Condes
El municipio recibe donaciones como alimentos no perecibles, pañales para adultos y niños, artículos de aseo, bidones de agua y alimento para mascotas. No se recibe ropa de ninguna categoría.
Los puntos de acopio y sus horarios son:
- Edificio Consistorial en Av. Apoquindo 3400 de 10:00 a 19:00 horas.
- Centro Comunitario Diaguitas en Diaguitas 911 de 9:00 a 20:00 horas.
- Estadio Municipal en Av. Pau Harris Sur 701 de 8:30 a 18:00 horas.
Vitacura
La comuna recibe donaciones de artículos de aseo personal y de limpieza, pero no se reciben alimentos ni ropa.
La recepción es desde el miércoles 22 al sábado 25 de julio de 9:00 a 17:30 horas en:
- Vitavecino San Félix en San Félix 1318.
- Vitavecino Nicolás Gogol en Nicolás Gogol 1637.
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