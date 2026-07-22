Parlamentarios plantean sus dudas a la Dipres por el alza en las nuevas proyecciones de ingresos fiscales

José Pablo Gómez, titular de la Dipres, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

El director de Presupuestos, José Pablo Gómez, expuso ante la Comisión de Hacienda del Senado el Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre, publicado la semana pasada.

Las dudas de los parlamentarios se centraron en lo que está detrás del alza en las proyecciones de ingresos fiscales que estimaron en este informe.

En el escenario base, la trayectoria de ingresos efectivos se revisa al alza respecto del informe previo, principalmente por una mayor recaudación de la minería privada —asociada al mayor precio esperado del cobre— y por mayores rentas de la propiedad, lo que se relaciona con el precio del litio.

Así, los ingresos efectivos del Gobierno Central para 2026 se proyectan en $79.691.672 millones de 2026, equivalentes a 21,9% del PIB, lo que representa un crecimiento real de 6,0% respecto de 2025.

De acuerdo a lo señalado por la Dipres, en comparación con la estimación presentada en el IFP del primer trimestre de 2026, los ingresos aumentan en $876.889 millones, explicado por la actualización del escenario macroeconómico, la incorporación de la información efectiva disponible a mayo -incluyendo la Operación Renta 2026- y la revisión de los principales supuestos de proyección.

En el detalle, aumentan los ingresos asociados al sector minero, tanto por la tributación de la minería privada ($236.011 millones) como por los traspasos de Codelco ($621.108 millones), además de las mayores rentas de la propiedad provenientes del litio ($272.767 millones).

Ante esas interrogantes, el jefe de la Dipres señaló que el mejoramiento en las proyecciones de ingresos responde al alza en el precio del cobre que tiene directa relación con los ingresos de las mineras.

“El precio del cobre que se ocupó el IFP del primer trimestre era más bajo, ahora la proyección incorpora un mejor precio, pero una menor producción”, indicó Gómez. En esa misma línea añadió que los mayores ingresos tributarios responden a que “estamos incorporando el pago de impuestos de las empresas, mayores pagos de impuesto de Codelco, porque los grandes ciclos de inversión de Codelco han terminado. Si no se cumpliesen tendríamos que pedir las explicaciones a la empresa”.

Otro de los temas que explicó el Dipres fue el cambio de la metodología de cómo se contabiliza el precio del cobre en la regla de balance estructural fiscal. En simple, aseguró que con esta nueva metodología se captura de manera “más realista” el alza del ciclo del precio del cobre.

Así se explicó que con este cambio metodológico mejora el déficit de 3,1% del PIB a 2,6% para este año.