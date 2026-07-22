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    Una sorpresa en el arco y con solo tres campeones del mundo: la FIFA publica el equipo ideal elegido por los hinchas

    Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé encabezan la nomina difundida por el ente rector. Lista en la que llamó la atención que no se pudiera votar por dos de los pilares fundamentales del nuevo monarca.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Fotos: Xinhua

    Una delantera soñada, la popularidad consagrada en el arco y la ausencia de destacados campeones del mundo, marcaron el 11 ideal elegido por la gente en la página oficial de la FIFA.

    El equipo está encabezado por tres de las grandes estrellas que tuvo esta cita planetaria y que cualquier fanático del fútbol quisiera en su equipo: el argentino Lionel Messi, el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland fueron los tres delanteros más votados.

    En el mediocampo, si aparece un integrante de los nuevo monarcas del orbe. El premiado con el Balón de Oro de la fiesta universal, Rodri, comparte la zona de volantes con el francés Olise y el inglés Bellingham, lo que dejó afuera a grandes nombres como el croata Luka Modric o el joven español Lamine Yamal.

    La defensa es quizás la zona más polémica. Aunque hay dos integrantes del plantel de España, no se podía votar por dos de los soportes de los campeones, Pau Cubarsí y Aymeric Laporte. Pese a ello, la última línea quedó conformada por los hispanos Porro y Cucurella por las bandas y el argentino Martínez y el francés Upamecano en la dupla de centrales.

    Vozinha fue una de las grandes revelaciones del Mundial. Foto: Xinhua/Xu Zijian.

    Finalmente, en el arco se produjo la gran sorpresa. Los nominados por la FIFA eran el argentino Emiliano Martínez, el español Unai Simón, el británico Jordan Pickford, el curazoleño Eloy Room y el caboverdiano, Vozinha. Y la popularidad de este último se impuso sin grandes sobresaltos. El hombre que sonó en Colo Colo se quedó con los guantes de la formación estelar de la justa norteamericana y espera que lo ayude a encontrar un equipo para seguir con su carrera.

    A sus 40 años, Vozinha quiere vivir sus últimas temporadas como profesional en lo más alto. En ese sentido, en una conversación durante la celebración del torneo de leyendas organizado por la FIFA en el Rockefeller Center de Nueva York, el golero confesó cuáles son los próximos pasos que desea dar. “Quiero jugar al fútbol uno o dos años más. Quizás tres. Veré cómo reacciona mi cuerpo, pero estoy libre y estoy buscando un buen proyecto. Espero encontrar un buen equipo pronto”, concluyó.

    Así quedó el 11 elegido por la gente en la página de la FIFA:

    Más sobre:Mundial 202611 IdealEspañaMessiMbappéVozinhaHaalandCucurellaFIFA

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