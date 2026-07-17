Los ‘niños’ de España que idolatran a Lionel Messi ahora buscan derribar a su héroe

16 años después, España busca su segunda estrella. Se medirá ante Argentina en la final del Mundial 2026, este domingo en el MetLife de Nueva York. El combinado hispano, marcado por la presencia de algunos experimentados pero también por la de una nueva camada, se enfrentará ante Lionel Messi, el reconocido ídolo de toda una generación.

Los futbolistas ibéricos nunca han escondido su predilección y idolatría por al astro de la Albiceleste. Una amplia cantidad ha expresado derechamente su admiración por el rosarino. Su paso en Barcelona, de gran influencia en la selección, es determinante.

Probablemente, Lamine Yamal y Messi protagonizan seguramente la historia más llamativa. Forman parte de un relato tan improbable como espectacular, realmente. Corría el año 2007 cuando el argentino realizó una sesión fotográfica para Unicef en el vestuario del Camp Nou. Con 20 años, posó junto a un bebé de apenas unos meses. Con la irrupción de un joven atacante culé, se daría a conocer que ese pequeño niño era el nacido en Llobregat. El registro tomado por Joan Monfort golpeó internet.

La imagen permaneció oculta por cerca de más de 15 años. El joven Yamal ni siquiera sabía que existía esa fotografía, hasta que su padre se la mostró cuando comenzó a ganar notoriedad. “El primero que me enseñó la foto fue mi padre, pero nunca la habíamos sacado a la luz. No queríamos las comparaciones entre Leo y yo”, dijo el español en 2024.

“Bueno, he crecido un poquillo y Leo también. Ojalá pueda enfrentarme a él”, aseguró en ese momento. Seis antes de la Final, Yamal cumplió 19 años, misma edad que tenía Messi en esa fotografía. Ahora, se medirán en una definición que valdrá una Copa del Mundo. “Increíble. Todo el mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba el nivel tan alto que está dando. Me alegro mucho por él”, indicó incluso antes de la victoria de Argentina sobre Inglaterra.

Le quieren quitar la corona a su ídolo

A Yamal se suman diferentes talentos españoles. Uno de ellos es Pau Cubarsí, el joven patrón de la zaga. Con 19 años, es otro juvenil del Barcelona que se instaló como indiscutible en la férrea defensa hispana, que recibió un solo gol en todo el Mundial). Él ha sido uno de los mejores, no solo de su equipo, sino que de todo el torneo. Ahora, será encargado de detener al zurdo.

Y aunque no compartió camarín con Messi, el zaguero vivió y creció bajo la influencia del argentino en el club blaugrana y en la Ciudad Condal en general. Curiosamente, también surgió un archivo de una fotografía suya junto al 10 argentino. Esta ocurrió en una sesión benéfica organizada por el Barcelona y en el que algunas familias participaron en un sorteo, también en 2007. “Sí. Ese niño soy yo. Es una larga historia, pero no quiero hablar de ello”, contó el propio Cubarsí, entre risas, al canal oficial del conjunto culé.

El central también admitió reconocer los movimientos del capitán de la Albiceleste: “Lo he visto tanto que ya sé cómo es, pero aunque sepas cómo juega es tan diferencial que es casi imposible de defender”, aseguró.

Otro que recordó un registro con Messi fue Dani Olmo. El talentoso mediapunta español rememoró un encuentro con el transandino en Castelldefels, cuando apenas tenía ocho años y no era consciente de la presencia del jugador: “Me dijeron: ‘¡Podrás tomarte una foto con Lionel Messi!’. Yo dije: ‘No, gracias. ¡Quiero seguir jugando!’. Pero, contra mi voluntad, me pusieron allí”, contó el también canterano culé.

En tanto, Gavi nunca ocultó su devoción por el 10. Antes del Mundial, incluso, posicionó a la Albiceleste como favorita: “El pasado lo ganó Argentina, yo creo que son los favoritos porque han ganado el pasado Mundial. Para mí, Leo Messi es el mejor, donde esté pues será la mejor selección, es así”, aseguró.

Por otra parte, después de vencer a Bélgica en cuartos de final, reveló su particular sueño: “Siempre he penado, bueno, he soñado que la metía de chilena en la final del Mundial, son sueños, ojalá se cumpla. El rival no sé, me gustaría Argentina por Lionel Messi, pero mientras lleguemos a la final, quien sea, me da igual”, contó el volante.

Otro con pasos por la juvenil del Barcelona fue Eric García, quien no tuvo problemas en reconocer la trascendencia del transandino en el Mundial: “Siempre hay ese runrún con Messi. Va sumando años, pero después lo ves jugar y piensas que estará también en el siguiente Mundial. Es una locura. Demuestra la inteligencia que tiene, el saber estar y por dónde tiene que moverse...”, explicó.

Finalmente, Joan García, actual arquero del Barcelona, aunque juvenil del Espanyol, también creció en medio de la influencia de Messi en la ciudad. Cuando aún defendía el arco periquito, él mismo se encargó de enaltecer al argentino tras una fotografía que se volvió viral: “Fui bendecido por el mejor de la historia”.

Otro de los que nunca ha ocultado su devoción por Messi es Álex Baena, a pesar de originario de Almería. El futbolista del Atlético de Madrid reconoció que el transandino comparte un lugar privilegiado en su lista de referentes: “Siempre he dicho que mis dos ídolos son Messi e Iniesta. Con 39 años hacer lo que está haciendo... Ya sabíamos que era el mejor de la historia, pero lo sigue demostrando día a día. Me gustaría enfrentarme a Argentina por poder jugar contra él, porque nunca lo he vivido. Sería un sueño”, contó en medio del Mundial.