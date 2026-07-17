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    Kast se traslada al Biobío por el sistema frontal y llama a la “cautela” y “prudencia” de la ciudadanía ante la emergencia

    El Mandatario también abordó la posibilidad del uso del 2% de emergencia para todas las localidades afectadas.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Una serie de entrevistas radiales realizó la mañana de este viernes el Presidente José Antonio Kast, para entregar un balance del sistema frontal que enfrenta gran parte del país.

    En diálogo con Tele13 Radio, el Mandatario lamentó el fallecimiento de tres personas durante la emergencia, y anunció que se está trasladando hasta la Región del Biobío por tierra, para participar del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) que se desarrollará en la zona.

    Precisamente esa región ha sido de las más afectadas por el temporal. El Presidente señaló que “una vez más lamentablemente Penco y Tomé son comunas muy golpeadas, también Curanilahue. La idea es tener ahora en la mañana una reunión con las autoridades de los distintos ministerios para poder coordinar”.

    El Mandatario indicó que en la ciudad de Penco ha habido “afectación de varias viviendas de pescadores. Ya se está desplazando maquinaria pesada en la zona para poder generar la habilitación de las vías y después tendremos que ver cómo colaborar con la reparación de viviendas”.

    “En la zona de Curanilahue hay que ver el secado de las viviendas y la sanitización de las mismas, porque claramente cuando entra el agua se produce una afectación de salud importante”, indicó.

    Penco, 16 de julio de 2026 Pescadores del sector Cerro Verde Bajo, intentan rescatar sus botes que son arrastrados por la marea que ingresó hasta la calle. Carlos Acuna/Aton Chile CARLOS ACUNA/ATON CHILE

    El jefe de Estado señaló que se han presentado “algunas situaciones más complejas por la subida del mar en algunos lugares. Ha habido una lluvia constante que ha generado vientos muy fuertes, yo creo que eso es lo que más nos ha afectado en este minuto, por el tema de los cortes eléctricos en distintas zonas”.

    Kast destacó los trabajos preventivos y continuos que han desarrollado las autoridades y equipos de emergencia durante el temporal.

    La institucionalidad ha estado a la altura. Senapred, su directora, ha realizado una gran gestión de coordinación, se han realizado los cogrid con anticipación, hemos podido conversar con todos los gobernadores, se adelantó la posibilidad de usar los fondos de emergencia durante la emergencia, no post emergencia, como ocurría antes”, destacó.

    Penco 16 de julio. Foto: Carlos Acuna/Aton Chile CARLOS ACUNA/ATON CHILE

    Junto con ello, resaltó “el acuartelamiento preventivo de las Fuerzas Armadas, que también ha sido útil para evacuaciones semi voluntarias en algunos lugares”.

    El Mandatario hizo un llamado a “mantener la cautela, porque esto va a continuar y seguramente en las próximas semanas seguiremos enfrentando emergencias y la cautela, la prudencia de la ciudadanía, es muy relevante cuando hay llamados de la autoridad a no desplazarse de un lugar a otro, no ir a las zonas precordilleranas, eso facilita mucho el trabajo de Bomberos, de policías y de las autoridades regionales”.

    Adelanto del 2%

    Minutos más tarde, en conversación con radio BioBio el Mandatario abordó la anticipación de la posibilidad del uso del 2% de emergencia para todas las localidades afectadas.

    “Este es un sistema frontal prolongado que va a perdurar unos días. Lo más importante ha sido la prevención y la coordinación con las distintas autoridades, tanto políticas electas democráticamente, como los gobernadores y alcaldes, como todas las personas del Ejecutivo, hay ministros desplegados”, señaló.

    Más sobre:Sistema frontalLluviasPresidenteJosé Antonio KastJosé Kast

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