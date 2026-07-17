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    Orrego advierte por tres campamentos en la RM con riesgo de remoción de masa y enfatiza: “Nos queda mucha agua por caer”

    El gobernador regional señaló que prontamente darán la instrucción de evacuar los campamentos "Colombia" y "América Indígena" en Cerrillos. Por otro lado, están evaluando los riesgos en el sector de "Lamparaíso", en la comuna de Lampa.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Orrego advierte por tres campamentos en la RM con riesgo de remoción de masa y enfatiza que “nos queda mucha agua por caer” Claudio Orrego en X

    El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, advirtió este viernes de tres campamentos que enfrentan riesgos de sufrir remociones de masas por el desarrollo de fuertes lluvias en la región.

    En conversación con radio Agricultura, la autoridad regional detalló que en el Consejo Regional de Emergencia evaluaron situaciones de riesgo en dos campamentos en Cerrillos: Colombia y América Indígena.

    “Son los que uno ve cuando va saliendo por la Ruta 78 hacia la costa, que son los campamentos que están como colgando. Ahí hay riesgos de remoción en masa, principalmente producto de la cantidad de lluvia. Así que probablemente en unos minutos más vamos a dar la instrucción de evacuar esos dos campamentos”, detalló Orrego.

    A estos dos casos en el sur de la capital también sumó el campamento “Lamparaíso” en la comuna de Lampa, del que explicó que “tiene mucha gente en la ladera de los cerros”.

    Consultado respecto a las medidas que asumirán las autoridades con estas personas terminada la emergencia, Orrego enfatizó que se realizará una evaluación caso a caso.

    Hay que evaluarlo uno a uno. En el caso, por ejemplo, de Lamparaíso, que está en Lampa, es un campamento 100% de extranjeros. En el caso de Talagante no, en el caso de Talagante 50% nacionales y 50% extranjeros. Ahora, en el caso particular del de Talagante, lo grave es que está literalmente en el lecho del río, es de un riesgo gigantesco. Hay otros como el de Cerrillos, el de Nuevo Amanecer, que está en un ex relleno sanitario”, explicó.

    Mientras tanto, las autoridades continúan haciendo un seguimiento al desarrollo del sistema frontal en la capital, del que se espera que pueda dejar entre 70 y 90 milímetros solo esta jornada de viernes.

    Entonces yo diría que lo más fuerte está por venir. Llevamos recién 33 milímetros, recordemos que se ha hablado de que este episodio va a traer entre 150 y 200, así que nos queda mucha agua por caer”, enfatizó Orrego.

    Más sobre:Sistema frontalTemporalClaudio OrregoRMRegión MetropolitanaCampamentosEvacuación

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