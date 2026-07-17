Neymar fue uno de los principales dilemas de Brasil a propósito del Mundial. El astro del Santos fue, literalmente, el último en ingresar en la lista de Carlo Ancelotti para el certamen que culmina. Los problemas físicos que había sufrido en el último tiempo hacían dudar al italiano. De hecho, retrasaron su estreno en el certamen que se está disputando en Norteamérica.

La exfigura del Barcelona y el PSG es, igualmente, uno de los actores del fracaso del Scratch en el torneo, del que se despidió en los octavos de final, al caer ante Noruega. El gol que les anotó a los escandinavos no alcanzó para evitar el desastre. Se despidió llorando y anunciando su adiós a la Canarinha.

¿Con los premios del Mundial? La lujosa compra de Neymar después del fracaso de Brasil

Sin embargo, el delantero se lo toma con clama. Incluso tiene margen para darse lujos que solo una acaudalada billetera como la suya puede permitir. Por esos días, mientras define su futuro profesional, el futbolista disfruta de su última adquisición: un yate, que bautizó como ‘Enejota’, en alusión a las iniciales de su nombre.

La compra, naturalmente, no pasa inadvertida. Naldinho Marinheiro, especialista en la materia, indica en su cuenta en Instagram que la embarcación tiene un valor superior a los 23 millones de dólares. Se encuentra anclada en Angra dos Reis, en el estado de Río de Janeiro, uno de los lugares preferidos del futbolista y su familia.

La nave cuenta con 46 metros de eslora y una superficie útil de alrededor de 800 metros cuadrados. Tiene comodidades a la altura: dispone de seis suites, diversos espacios privados para la entretención y hasta de un helipuerto en la cubierta superior. Gracias a sus cuatro motores con 1450 caballos de vapor cada uno, puede alcanzar los 37 kilómetros por hora.

Enejota es producto de una remodelación de una antigua embarcación de servicio pesado, por lo que brinda resistencia y confort a sus ocupantes.

Su compra permite que Neymar ingrese a un exclusivo club: el de los futbolistas dueños de superyates. Otros que cuentan con el privilegio son David Beckham y Cristiano Ronaldo.

El brasileño se ha dado otros lujos, producto de las millonarias ganancias que ha amasado en una carrera exitosa: es dueño de aviones privados y, en otra de sus excentricidades, cuenta con una réplica exacta del Batimóvil, entre otros bienes de alto valor.