Gobierno anuncia investigación por desplome de grúa pluma que dañó seis viviendas en medio de fuertes vientos en Coquimbo

Autoridades de gobierno de la Región de Coquimbo anunciaron el inicio de una investigación para esclarecer las causas del desplome de una grúa pluma de una obra en construcción ocurrido en la capital regional este jueves en el sector de Sindempart.

El hecho dejó seis viviendas con daños materiales, en medio de las fuertes ráfagas de viento asociadas al sistema frontal que afecta a la mitad del país.

Equipos técnicos del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) llegaron al lugar para evaluar las condiciones de seguridad, determinar el origen del accidente y adoptar medidas preventivas respecto de otra grúa ubicada en las cercanías.

En conversación con la prensa en el sitio de las labores, el delegado presidencial regional, Víctor Pino, recordó que existían instrucciones para que este tipo de estructuras se mantuvieran debidamente resguardadas ante las alertas meteorológicas.

“Hay un mandato por parte del Serviu para que todas las grúas estén debidamente resguardadas, justamente para evitar este tipo de situaciones. Hemos tenido vientos bastante fuertes e intensos en la comuna de Coquimbo, lo que lamentablemente generó esta dificultad”, planteó la autoridad.

Pino señaló que la investigación que va a desarrollar el Serviu buscará determinar las eventuales responsabilidades asociadas.

“Lo importante es que se realizará una investigación para determinar las causas de por qué esta grúa se desplomó. Lamentablemente, seis viviendas resultaron afectadas y existen daños materiales importantes, pero no tenemos que lamentar pérdidas humanas ni personas lesionadas”, destacó.

Por su parte, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Pablo Cuadra, explicó que “los equipos técnicos del Serviu ya se encuentran en el lugar para comenzar la investigación y, además, adoptar todas las medidas necesarias para evitar que una situación similar pueda ocurrir con la otra grúa ubicada en el sector”.

Respecto de los daños provocados en las viviendas, Cuadra indicó que la constructora deberá asumir su reparación y precisó que la empresa “cuenta con todos sus seguros activos”.

“Además, de ser necesario evacuar preventivamente alguna vivienda, lo realizaremos en coordinación con la Delegación Presidencial y el municipio”, puntualizó.