Ministro Rabat encabezó reunión de emergencia en Copiapó por sistema frontal

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, arribó la tarde de este jueves a la Región de Atacama para coordinar las acciones del gobierno del Presidente José Antonio Kast en la zona.

Esto, en el marco del despliegue de las autoridades de la actual administración frente a las alertas meteorológicas vigentes por el sistema frontal de viento y lluvias entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

Rabat encabezó en Copiapó el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), instancia en la que participaron autoridades regionales y representantes de los distintos organismos encargados de la respuesta a la emergencia.

Durante la reunión se evaluó el impacto del sistema frontal en la región, se revisó el estado de las principales afectaciones y se coordinaron las medidas que se implementarán para resguardar a la población y asegurar la continuidad de los servicios públicos.

El ministro destacó que la presencia del gobierno en la región responde al mandato de estar en terreno y coordinar directamente las acciones con las autoridades locales.

“El Presidente José Antonio Kast nos encomendó acompañar y representar al gobierno en las instancias de coordinación desarrolladas en la Región de Atacama. La labor preventiva y el trabajo conjunto entre las autoridades, los municipios, las policías, las Fuerzas Armadas y los distintos servicios han sido excelentes”, destacó el secretario de Estado.

El ministro Rabat precisó que estarán monitoreando “especialmente las localidades que han enfrentado situaciones complejas en el pasado”.

Por su parte, la delegada presidencial regional de Atacama, Sofía Cid Versalovic realizó un llamado a la ciudadanía a la precaución y responsabilidad.

“Llevamos varios días trabajando para prevenir y prepararnos ante este sistema frontal. Queremos llamar a la ciudadanía a mantenerse tranquila, pero también informada y preparada, siguiendo siempre los canales oficiales y las recomendaciones de las autoridades. Hemos coordinado labores preventivas en el río Copiapó y en la provincia del Huasco, además de disponer recursos para responder ante eventuales emergencias o situaciones de aislamiento”, explicó.

El despliegue de Rabat en Atacama continuará este viernes con una serie de actividades en terreno destinadas a monitorear la situación, supervisar el funcionamiento de los servicios dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y mantener la coordinación con las autoridades regionales para enfrentar la emergencia, informó su cartera.

En Atacama se dispuso el cierre preventivo de parques y reservas naturales y fue cerrado el paso fronterizo San Francisco.