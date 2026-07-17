Ministro (s) de Agricultura sostiene que cultivos se encuentran “sin grandes afectaciones en este minuto”

Durante la mañana de este viernes, el ministro (s) de Agricultura, Francesco Venezian, encabezó el Comité Interministerial de Emergencia junto a los seremis de las regiones afectadas por el sistema frontal, con el objetivo de monitorear sus efectos sobre la matriz productiva del país.

En la instancia, la autoridad señaló que, hasta ahora, las principales afectaciones corresponden a daños provocados por el viento en infraestructura agrícola.

“En términos generales, tenemos principalmente daños por vientos, en invernaderos, techos, afortunadamente salvo en la región del Biobío, algo de afectación en praderas que nos va a implicar obviamente ver cómo atacamos a estos productores con tema de forraje en las próximas semanas”, mencionó.

Respecto de los cultivos, Venezian aseguró que, por el momento, no se registran daños de consideración. “En materia de cultivo, sin grandes afectaciones en este minuto”, añadió apuntando que han caído entre 18 y 150 milímetros, dependiendo de la región.

Asimismo, sostuvo que la principal preocupación es evitar que el agua permanezca por un tiempo prolongado en los terrenos cultivados. “Esperamos que se mantengan los cauces despejados, siempre haciendo buenas vías de evacuación de potreros, sectores cultivados, de tal manera que el agua se mantenga el menor tiempo posible en potreros que estén sembrados en este momento”.

A su vez, respecto a los embalses, la autoridad detalló que “en el norte, en La Paloma, están ya ingresando considerablemente desde a partir del 16 sobre los 33 metros cúbicos a los embalses y esto empieza a generar, obviamente, el llenado, que es un tema positivo. Adicionalmente, esto nos permite dentro de los embalses también poder controlar la salida de agua de cada uno de los embalses y, por lo tanto, el flujo de caudal dentro de los ríos”.

Sobre los riesgos para la producción agrícola, el ministro subrogante advirtió que el principal problema para los cultivos tradicionales se produciría si el agua no drena con rapidez. “Si esto no sucede, lo más probable es que se puede deteriorar parte de las siembras de trigo, avena, que es lo que está sembrado en esta oportunidad”.

Finalmente, se refirió a la situación del sector hortícola, indicando que, tras recorrer la zona de Quillota, constató que las lluvias no han generado problemas relevantes hasta ahora, aunque señalando que “si este frente continúa y se ven dañadas hortalizas, lo más probable es que nos vamos a ver afectados para finales de agosto o septiembre”.