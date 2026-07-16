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    Detienen en Magallanes a Pedro Macheo Raimán, prófugo vinculado al homicidio de Moisés Orellana

    Pedro Macheo Raimán, de 41 años, fue capturado durante un operativo marítimo cerca de Puerto Riquelme. La PDI lo vincula con la Resistencia Mapuche Lafkenche y con delitos violentos investigados en la provincia de Arauco.

    Por 
    Felipe Rivera
    PDI y Autoridad Marítima detienen en Magallanes a prófugo vinculado al homicidio de Moisés Orellana

    Detectives de la Policía de Investigaciones y personal de la Autoridad Marítima detuvieron en la Región de Magallanes a Pedro Macheo Raimán, prófugo de la justicia y presuntamente vinculado a delitos violentos ocurridos en Cañete, entre ellos ataques incendiarios y el homicidio de Moisés Orellana, registrado en septiembre de 2020.

    El procedimiento se concretó en el sector del golfo Almirante Montt, cercano a Puerto Natales, en la provincia de Última Esperanza, tras un trabajo interagencial entre la PDI y la Autoridad Marítima.

    De acuerdo con la información oficial, detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Puerto Natales, junto a personal de la Policía Marítima, lograron ubicar y detener al hombre de 41 años, quien mantenía órdenes de detención vigentes por delitos de alta gravedad.

    El prefecto Pablo Merino, jefe subrogante de la Región Policial de Magallanes, señaló que “el detenido estaría vinculado a la organización Resistencia Mapuche Lafkenche, investigada por la Fuerza de Tarea Arauco de la PDI, en coordinación con la Fiscalía, a la cual se le atribuye participación en diversos delitos, como homicidio, incendio, robo con intimidación, entre otros”.

    PDI y Autoridad Marítima detienen en Magallanes a prófugo vinculado al homicidio de Moisés Orellana

    Según la PDI, la captura fue posible gracias a labores de inteligencia policial, análisis de información y trabajo interagencial con la Armada.

    El operativo desarrollado en la provincia de Última Esperanza contempló el despliegue de la Lancha Servicio General Puerto Natales, la unidad marítima LSR 4422 y un binomio canino de la Capitanía de Puerto.

    El crimen de Moisés Orellana

    El caso se remonta al 8 de septiembre de 2020, cuando Moisés Orellana, brigadista de Conaf de 21 años, fue atacado en la comuna de Cañete, Región del Biobío.

    Según los antecedentes policiales, Orellana se encontraba junto a otras personas en un vehículo estacionado cerca de un sector donde momentos antes se había registrado un ataque incendiario contra viviendas. Los autores del hecho habrían disparado contra el automóvil mientras escapaban, para evitar dejar testigos. El joven recibió un disparo en la frente y murió poco después.

    Por esta causa ya existen otros dos condenados a penas de 28 años de presidio.

    PDI y Autoridad Marítima detienen en Magallanes a prófugo vinculado al homicidio de Moisés Orellana

    El ministro de Seguridad, Martín Arrau, valoró la detención a través de sus redes sociales y sostuvo que el procedimiento demuestra que quienes evaden la acción de la justicia pueden ser capturados aunque pasen años.

    “Las policías siguen haciendo su trabajo. La detención de Pedro Macheo Raimán por parte de la PDI, vinculado a la Resistencia Mapuche Lafkenche e investigado por el asesinato de Moisés Orellana, demuestra que quienes huyen de la justicia pueden esconderse durante años, pero finalmente están siendo capturados”, señaló.

    El secretario de Estado agregó que “frente al terrorismo no caben complejos ni ambigüedades: la ley debe imponerse y el Estado jamás volver a retroceder”.

    La subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini, también destacó el operativo y afirmó que la detención entrega una señal a la familia de Orellana.

    “Como gobierno queremos dar una señal clara a la familia de Moisés Orellana en Chile. Utilizaremos todas las herramientas institucionales y judiciales para que prófugos de la justicia no queden impunes”, sostuvo.

    Audiencia será en Cañete

    Tras su detención, Macheo Raimán fue puesto a disposición del Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales.

    Por su parte, el seremi de Seguridad Pública, Ronald López, valoró el trabajo efectuado por la PDI y la Autoridad Marítima, y sostuvo que el procedimiento demuestra que “la coordinación entre las instituciones del Estado permite obtener resultados concretos en materia de seguridad”.

    El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales. Su detención se amplió hasta este viernes, cuando se realizará, de manera telemática, la audiencia ante el Juzgado de Garantía de Cañete.

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    Más sobre:Pedro Macheo RaimánMoisés OrellanaPDIArmadaCañeteResistencia MapucheMagallanesMartín ArrauPolicial

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