SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    La falsa alerta de fraude y la supuesta amenaza del Tren de Aragua que terminó con ocho imputados por robar $ 370 millones a notario

    Una banda integrada por ocho imputados fue formalizada por el fiscal José Morales. Los sujetos desviaron fondos de las cuentas de la víctima, le exigieron entregar dinero en efectivo y lo obligaron a pedir una serie de créditos.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Estafas telefónicas.

    Un plan similar al que se puede ver en películas de mafiosos estafadores fue el que fraguó una banda formalizada la jornada del martes 14 de julio por el fiscal José Morales de la Fiscalía Centro Norte.

    Ocho imputados chilenos idearon un detallado mecanismo del cual resultó víctima el notario público de Huechuraba, Mauricio Bertolino, a quien los delincuentes lograron sustraerle casi $ 370 millones.

    En primer lugar, los imputados generaron una falsa alerta de fraude bancario, capturaron sus cuentas y los correos asociados a ellas. Como si fuera poco, luego lo extorsionaron para así lograr que les entregara más dinero.

    Tras ser detenidos por efectivos de la Policía de Investigaciones, los integrantes de la estructura fueron formalizados por el equipo dirigido por Morales -e integrado por las abogadas Nicole Pittet y Patricia Aguilar- ante el 2° Juzgado de Garantía de Santiago, por los delitos de estafa informática, extorsión y lavado de activos.

    Para los tres principales formalizados, Brandon Cruz, Luis Cerpa y Leandro García, se decretó la prisión preventiva, mientras que los otros cinco implicados quedaron con medidas cautelares menos intensas.

    Fiscal José Morales.

    La estafa

    Según pudo acreditar el Ministerio Público, el 7 de julio de 2025, Cruz, Cerpa y García, actuando de forma coordinada, llamaron telefónicamente a la víctima, simulando una alerta de fraude en sus cuentas del Banco de Chile. Mediante este engaño y técnicas de acceso remoto no autorizado, los delincuentes, como indicó Morales en la audiencia de formalización, tomaron el control absoluto de las plataformas financieras del notario.

    Entre las acciones desplegadas, los imputados modificaron los correos de contacto registrados en el banco por cuentas bajo su control. Así lograron desviar las alertas de seguridad y configurar la aplicación “Mi Pass” -que es la que permite autorizar movimientos- en sus propios dispositivos.

    Para ejecutar el plan, los sujetos conectaron sistemas de Red Privada Virtual (VPN) para simular que las transferencias se realizaban desde direcciones IP en Estados Unidos y distintas regiones del país, eludiendo la trazabilidad inmediata.

    De la misma forma, como expuso el Ministerio Público, pudieron hackear la cuenta de la sociedad del notario, Drussaco SpA, en el Banco Itaú, autoenviándose $ 17.270.000 a la cuenta personal del afectado para poder seguir desviando fondos.

    Así, en pocas horas, la banda transfirió $ 126.902.639 a una red de testaferros previamente concertados. Entre los principales receptores se identificó a la empresa iPhone Chile ByD SpA, que era propiedad del imputado Luis Cerpa, con casi $ 40 millones, además de cuentas asociadas a los coimputados Igor Carrasco ($ 28,6 millones) y Aldo Aravena ($ 23 millones).

    Foto: archivo / referencial.

    Segunda fase

    Pese a la millonaria cifra que ya había obtenido, los imputados fueron por más y comenzaron a aplicar violencia psicológica para que la víctima entregara más dinero.

    Como pudieron establecer los investigadores, con fecha 8 de julio de 2025, los delincuentes llamaron al notario asegurando que sus cuentas bancarias estaban intervenidas por el Tren de Aragua y que la vida de él y sus trabajadores corrían peligro.

    Con la excusa de supuestamente poner a salvo el dinero, los imputados pidieron a la víctima que entregara todo su dinero en efectivo a un presunto funcionario de la PDI, pero que en realidad era uno de ellos.

    Citaron al notario en el estacionamiento del Mall Plaza Norte, hasta donde él concurrió. Ahí, Leandro García simuló ser el inspector de la PDI Matías Alarcón y la víctima hizo entrega de $ 4.600.000 en efectivo, USD $ 34.125 y varias tarjetas de crédito.

    Con las tarjetas en su poder, de acuerdo con el relato de la Fiscalía, los delincuentes realizaron masivas compras online y presenciales en Ripley, Reifstore, Starbucks y pasarelas de pago por un total de $ 26.307.620.

    Igualmente, añadió el investigador, los imputados realizaron constantes amenazas de muerte y un estrecho seguimiento físico, obligando al notario a solicitar créditos de consumo exprés en los bancos Itaú y BCI por un total de $ 159.934.160. Posteriormente, obligaron a la víctima a retirar físicamente el efectivo en sucursales de Huechuraba y Las Condes para entregárselo en estacionamientos subterráneos.

    Fachada de la Fiscalia Centro Norte. JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El lavado

    Luego de obtener el dinero de manera fraudulenta, los imputados tenían que introducirlo al sistema formal. Blanquearlo, para intentar no ser descubiertos.

    Para ello, como expuso el fiscal Morales, la banda utilizó cuentas puente y aplicaciones digitales como Mercado Pago para realizar decenas de transferencias fraccionadas de bajo monto para no levantar alertas en la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

    Asimismo, la imputada Tiare Gómez de la Hoz realizó retiros masivos de dinero por caja en sucursales bancarias por más de $ 12 millones para romper el rastro digital.

    El destino final de una parte importante del botín, como se detalló, quedó al descubierto cuando la Fiscalía detectó que el líder operativo, Brandon Cruz, realizó un giro en efectivo por $ 19.000.000 en un mall de La Florida.

    Con esa plata, el imputado compró dos vehículos marca Peugeot, los que inscribió a nombre de su madre, Ruth Román, quien actuó como testaferro.

    Las labores del Ministerio Público, como destacó el fiscal Morales, continúan, para así lograr establecer el paradero final de todo el dinero sustraído.

    Más sobre:Mauricio BertolinoJosé MoralesFraudeestafa telefónicaFiscalía Centro Norte

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Manifestaciones en Ucrania tras la dimisión del popular ministro de Defensa

    Liderada por menores y coordinados por Telegram: Fiscalía Supraterritorial desarticula banda que traficaba armas en 12 regiones

    Flávio Bolsonaro acusa a Lula de los aranceles de EEUU a Brasil: “Estamos en un avión sin piloto”

    Sistema frontal: Senapred informa que hay nueve damnificados y 160 mil personas sin suministro eléctrico

    ¿Ocurrió realmente la Guerra de Troya? ¿Cuándo se escribió la Odisea? Lo que dice la historia sobre los relatos de Homero

    Nueva Zelanda advierte riesgo de tsunami tras sismo de 5.9 al sur del país

    Lo más leído

    1.
    Imputado relató ante la Fiscalía cómo la oficina parlamentaria del exdiputado Lavín se transformó en un call center electoral

    Imputado relató ante la Fiscalía cómo la oficina parlamentaria del exdiputado Lavín se transformó en un call center electoral

    2.
    Las claves del insólito caso de Karen Rojo, la exalcaldesa que cumplió casi la totalidad de su pena por fraude al Fisco en Países Bajos

    Las claves del insólito caso de Karen Rojo, la exalcaldesa que cumplió casi la totalidad de su pena por fraude al Fisco en Países Bajos

    3.
    Sistema frontal en Chile, EN VIVO: sigue las lluvias, alertas de Senapred, cortes de luz y el estado de rutas

    Sistema frontal en Chile, EN VIVO: sigue las lluvias, alertas de Senapred, cortes de luz y el estado de rutas

    4.
    Cámara aprueba por unanimidad bono único de 30 mil pesos por hijo y pasará a segundo trámite al Senado

    Cámara aprueba por unanimidad bono único de 30 mil pesos por hijo y pasará a segundo trámite al Senado

    5.
    Sistema frontal: Senapred informa que hay nueve damnificados y 160 mil personas sin suministro eléctrico

    Sistema frontal: Senapred informa que hay nueve damnificados y 160 mil personas sin suministro eléctrico

    6.
    Caso Gatica: ONU envía un téngase presente a la corte con “estándares internacionales de DD.HH. sobre uso de la fuerza”

    Caso Gatica: ONU envía un téngase presente a la corte con “estándares internacionales de DD.HH. sobre uso de la fuerza”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    Servicios

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este jueves 16 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este jueves 16 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, jueves 16 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 16 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Liderada por menores y coordinados por Telegram: Fiscalía Supraterritorial desarticula banda que traficaba armas en 12 regiones
    Chile

    Liderada por menores y coordinados por Telegram: Fiscalía Supraterritorial desarticula banda que traficaba armas en 12 regiones

    La falsa alerta de fraude y la supuesta amenaza del Tren de Aragua que terminó con ocho imputados por robar $ 370 millones a notario

    Sistema frontal: Senapred informa que hay nueve damnificados y 160 mil personas sin suministro eléctrico

    SII: 25 plataformas de apuestas online se inscriben para comenzar a pagar IVA en Chile
    Negocios

    SII: 25 plataformas de apuestas online se inscriben para comenzar a pagar IVA en Chile

    Con megarreforma aprobada, a Hacienda le faltan unos US$13 mil millones entre 2027 y 2030 para cumplir meta de déficit fiscal

    China redibuja el mapa automotriz global: ya produce uno de cada tres vehículos en el mundo

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile
    Tendencias

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile

    Cómo el consumo de café puede reducir el riesgo de cáncer de hígado, según una investigación

    Adolescentes de entornos desfavorecidos son más vulnerables al uso problemático de redes sociales, según un estudio

    “Qué papelón, Tuchel”: prensa europea carga contra el técnico de Inglaterra tras la sufrida eliminación del Mundial
    El Deportivo

    “Qué papelón, Tuchel”: prensa europea carga contra el técnico de Inglaterra tras la sufrida eliminación del Mundial

    El provocador lienzo que exhibió el plantel de Argentina contra Inglaterra que le puede acarrear sanciones en el Mundial

    Con Zidane a una firma: Francia inicia su proceso de reconstrucción tras despedirse del Mundial 2026

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer
    Tecnología

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer

    Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz

    Australia promulgará leyes para regular la IA y sus centros de datos: esto se sabe de la medida

    ¿Ocurrió realmente la Guerra de Troya? ¿Cuándo se escribió la Odisea? Lo que dice la historia sobre los relatos de Homero
    Cultura y entretención

    ¿Ocurrió realmente la Guerra de Troya? ¿Cuándo se escribió la Odisea? Lo que dice la historia sobre los relatos de Homero

    Grandiosa y con un formidable Matt Damon: así es La Odisea de Christopher Nolan

    Tapiz de Bayeux en el Museo Británico: el histórico traslado “de película” de la joya europea

    Manifestaciones en Ucrania tras la dimisión del popular ministro de Defensa
    Mundo

    Manifestaciones en Ucrania tras la dimisión del popular ministro de Defensa

    Flávio Bolsonaro acusa a Lula de los aranceles de EEUU a Brasil: “Estamos en un avión sin piloto”

    Nueva Zelanda advierte riesgo de tsunami tras sismo de 5.9 al sur del país

    ¿Y si en vez de escuchar los latidos, escuchamos a las mujeres?
    Paula

    ¿Y si en vez de escuchar los latidos, escuchamos a las mujeres?

    Scones familiares

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia