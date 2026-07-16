Sistema frontal: Senapred informa que hay nueve damnificados y 160 mil personas sin suministro eléctrico

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) hizo una actualización a primera hora de este jueves sobre la situación nacional a raíz sistema frontal que afecta al país entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

Según comunicó la directora del organismo de emergencia, Alicia Cebrián, hasta las 8:00 horas de este jueves hay nueve personas damnificadas en La Araucanía, 161 personas albergadas y 45 personas aisladas en la Región del Maule.

Sobre los daños, Cebrián comunicó que hay una vivienda con daño mayor en la Región del Biobío, 100 viviendas con daño menor dentro del tramo y 46 viviendas con daño en evaluación por parte de los organismos municipales.

En el desglose de las viviendas con daño menor, 94 de ellas están en el Biobío, seis en Ñuble y cuatro de la Araucanía. Sobre las viviendas en evaluación, en tanto, hay seis en la Región de Coquimbo, 22 en Ñuble y 18 en el Biobío.

Asimismo, la directora del organismo informó que hay más de 160 clientes sin suministro eléctrico en el tramo Atacama y Biobío, 109 mil personas se concentran en La Araucanía y poco más de 56 mil en la Región del Biobío.

Gobierno destaca medidas preventivas

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó el trabajo preventivo interinstitucional desplegado por la emergencia.

“Gracias a la forma en que preventivamente se ha coordinado la llegada de este sistema frontal a nivel de autoridades, las afectaciones han sido localizadas y ha habido una muy buena respuesta de todo el sistema”, apuntó.

“Lo que significa señalar que en este momento no haya afectaciones graves de servicios y de un porcentaje grande de viviendas en el territorio nacional ”, agregó Pavez.

Si bien Pavez estimó más cortes eléctricos, destacó el trabajo preventivo. “La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) anunció que el subsecretario de energía formó una fuerza de tarea para integrar una coordinación de todas las empresas eléctricas del país para poder responder rápidamente ante cortes de energía”, estimó.

“Vamos a tener cortes de energía eléctrica. Estamos haciendo todo lo posible para que esa coordinación implique la la rápida restauración del servicio, pero con el viento que tenemos, esa ese servicio va a tener afectación. Nosotros esperamos que sea lo más acotado y por el menor tiempo posible”, agregó Pavez.

En tanto, el gobierno del Presidente José Antonio Kast declaró emergencia preventiva entre el 13 y el 21 de julio, en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaiso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.