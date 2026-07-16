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    “Qué papelón, Tuchel”: prensa europea carga contra el técnico de Inglaterra tras la sufrida eliminación del Mundial

    “El equipo de Tuchel se desmorona en el final”, fue uno de los títulos de The Guardian, mientras que The Daily Telegraph sentenció que “las recriminaciones perdurarán durante años”.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Xu Chang

    La remontada de Argentina fue un duro golpe para Inglaterra. Después de seis décadas, el equipo de los Tres Leones tenía la oportunidad de regresar a la final de otra Copa del Mundo. Sin embargo, la arremetida del actual campeón del mundo dejó con las manos vacías a los dirigidos del cuestionado entrenador alemán Thomas Tuchel.

    “Inglaterra fuera”, fue el titular en grandes letras que llenaron la primera plana de The Daily Telegraph, uno de los diarios más importantes del archipiélago británico.

    En su crónica principal, el medio coincidió en las fallas que mostró su equipo nacional, baja de rendimiento que permitió la victoria de los transandinos en los instantes finales.

    “Ha habido muchos obstáculos en el camino y demasiadas humillaciones a lo largo de los años, pero cuando Inglaterra ganaba una semifinal de la Copa del Mundo a falta de cinco minutos para el final, parecía que esta vez podría ser diferente. La remontada argentina que siguió impulsó a Lionel Messi a su tercera final de la Copa del Mundo, e Inglaterra perdió el partido por dos goles en siete minutos. Las recriminaciones perdurarán durante años”, adelantó en la crónica principal del duelo.

    El periódico The Guardian apeló a los errores de la escuadra isleña para explicar la catástrofe que vivieron los europeos en Georgia, Estados Unidos.

    “El equipo de Tuchel se desmorona en el final”, advirtió el medio, el cual describió que “Argentina sella una dramática remontada en el último minuto para alcanzar la final y romperle el corazón a Inglaterra”.

    Elogios a Messi

    El sensacionalista The Sun fue un poco más allá y reconoció hidalgamente la superioridad del capitán de los sudamericanos en la remontada. “Otro excelente Messi”, fue el título de la nota principal sobre el duelo.

    Asimismo, el diario agregó en la bajada principal que “Los Tres Leones quedan desolados tras quedar eliminados del Mundial por el golazo de Martínez en el tiempo de descuento.

    En su crónica, advirtió que “no habrá cuento de hadas en Nueva York para Thomas Tuchel e Inglaterra, ni posibilidad de poner fin a 60 años de sufrimiento. Y después de perder un partido que iban ganando a falta de seis minutos, resulta difícil imaginar cómo Tuchel podrá motivar a alguno de sus jugadores para el intrascendente partido por el tercer puesto contra Francia en Miami”.

    Daily Mail tituló: “Corazón roto en Atlanta”, acompañado con una enorme imagen de la decepción de los jugadores ingleses. Además, concluyó: “Angustia para Inglaterra: Argentina anota dos goles en los últimos minutos y elimina a los Tres Leones del Mundial en un partido intenso y emocionante”.

    The Independent apeló a la emotividad para asegurar que “Inglaterra sufre una dolorosa derrota en semifinales al ganar Argentina 2-1 con una remontada en el último minuto”.

    Un foco muy parecido al de The Daily Mirror. “Los Tres Leones quedan eliminados del Mundial tras dos goles en cinco minutos que rompen el corazón de los ingleses”, fue la entrada de la cobertura.

    En España, el diario Marca encendió las críticas hacia el entrenador germano. “Qué papelón, Tuchel”, fue el título de su contracrónica, a la vez que lo hecho por el DT es una de las vergüenzas que “se recuerdan con el paso de los años. De tenerlo a todo... a la nada más absoluta”.

    Más sobre:Mundial 2026FútbolSelección de InglaterraThomas TuchelLionel Messi

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