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    Lionel Messi y Lamine Yamal; la historia de una foto de hace casi 20 años que fue el presagio de la final del Mundial

    Cuando el rosarino tenía 20 años y Yamal era un bebé de cinco meses, ambos posaron juntos para un calendario solidario de Unicef. Este domingo deberán luchar por la Copa del Mundo.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Joan Monfort

    Corría diciembre del año 2007 y un joven Lionel Messi, que tenía en ese entonces 20 años, ya se consolidaba como una de las estrellas del futuro en el balompié mundial. Ese año le marcó tres goles en un clásico a Real Madrid con la camiseta de Barcelona e hizo una buena Copa América en la que Argentina llegó a la final. Por estos motivos, Unicef, que estaba vinculado de manera comercial con el club Culé, invitó al rosarino a participar de su calendario solidario. En esa instancia, el zurdo posó en algunas fotografías con un bebé de mirada despierta que tenía apenas cinco meses: con timidez, primero lo tomó en sus brazos, luego colocaron al menor en una tina y el futbolista, con las manos llenas de jabón, lo bañaba. Ese bebé se llamaba Lamine Yamal.

    Con la irrupción del joven nacido en Esplugues de Llobregat, la foto tomada por Joan Monfort en 2007 volvió a circular por internet. Hace 19 años, el destino unió de manera caprichosa a dos personas con muchas cosas en común: ambos desarrollaron talento para el fútbol, pasaron parte de su adolescencia en la Masía, después brillaron en Barcelona, jugaron de extremo por la derecha y hoy participan en el Mundial 2026.

    La imagen permaneció oculta por cerca de 15 años. El joven Yamal ni siquiera sabía que existía esa fotografía, hasta que su padre se la mostró cuando comenzó a ganar notoriedad. “El primero que me enseñó la foto fue mi padre, pero nunca la habíamos sacado a la luz. No queríamos las comparaciones entre Leo y yo”, dijo el español en 2024.

    Foto: Joan Monfort

    Hace poco más de dos años tuvo una explosiva aparición en el club Blaugrana, por lo que esas comparaciones con Messi llegaron igual para Lamine Yamal: “No creo que a nadie le moleste que lo comparen con el mejor jugador de la historia, pero al final son cosas que te restan, porque nunca serás como él”.

    Yamal vs. Messi, ahora en la final del Mundial

    Ese bebé de cinco meses que se luce en la foto de 2007 es el principal obstáculo para que ahora Lionel Messi pueda conseguir su segunda Copa del Mundo. Este miércoles, Argentina derrotó en una emocionante semifinal a Inglaterra. Perdían por la cuenta mínima, pero en los últimos minutos, con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, en jugadas en las que participó la Pulga, la Albiceleste lo dio vuelta de manera agónica y abrochó los boletos para la definición en Nueva Jersey.

    El zurdo, hoy en Inter Miami, sabe que en los tres últimos duelos de su selección habían dejado preocupaciones: “Llegábamos con muchas dudas, nos cuestionaban el rendimiento, pero a mi nunca se me pasó por la cabeza no estar entre los cuatro mejores. Cuando estamos juntos sacamos algo. Hicimos lo que todos queríamos, estar hasta el último día. No es fácil llegar a dos finales seguidas”.

    “Estoy cansado, dejando el máximo en cada partido, jugando alargues. Este grupo ha hecho un desgaste enorme, pero queda un pasito más. Lo vamos a intentar”, agregó.

    Por su parte, España eliminó con autoridad a Francia, la selección que mostraba un rendimiento más sólido en la Copa del Mundo. Los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro configuraron un 2-0 que dejó sin reacción a Kylian Mbappé y compañía.

    Una vez terminado el partido, los medios españoles le consultaron a Lamine Yamal sobre una posible final con Lionel Messi (en ese momento aún no se conocía al segundo finalista) y por la foto de hace 20 años. Se lo tomó con humor: “He crecido un poco, y Leo también. Ojalá pueda enfrentarme a él en una final, sobre todo porque no pudo darse la Finalissima“.

    Aunque una de las fortalezas de la Roja europea es que no dependen de ninguna individualidad, porque su fuerte es el fútbol colectivo que exhiben. De hecho, Yamal, pese a que realizó buenos partidos en Norteamérica 2026, registra apenas un gol, que fue ante Arabia Saudita. Además, cuenta con cero asistencias, jugó los siete duelos en lo que va de torneo, acumula 496 minutos y un total de 15 remates.

    En lo individual, sus números son más opacos que los de Messi, aunque, en lo colectivo, el juego de la albiceleste depende exclusivamente de la inspiración del rosarino, que posee ocho goles, siete asistencias y que quiere seguir distanciándose en la lucha por el goleador histórico de los mundiales.

    Más sobre:FútbolLionel MessiLamine YamalEspañaArgentinaMundial 2026

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