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    China redibuja el mapa automotriz global: ya produce uno de cada tres vehículos en el mundo

    Según un informe realizado por el equipo de estudios de Santander Chile respecto al mercado automotriz, el gigante asiático ya fabrica cuatro veces más autos que Estados Unidos, y lidera además la transición eléctrica.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    China redibuja el mapa automotriz global: ya produce uno de cada tres vehículos en el mundo China Daily CDIC

    China redibujó el mapa automotriz global. El gigante asiático pasó de producir 17 millones de vehículos en 2014, a 29 de millones en 2025, un alza cercana al 70%. Esta cifra equivale a más de un tercio de la producción mundial: hoy, uno de cada tres autos del planeta se fabrica en China.

    Eso es lo que muestra el informe automotriz 2026 elaborado por el equipo de estudios de Santander Chile, donde también se destaca que la fabricación de automóviles en China es cuatro veces superior a la de EE.UU., el país que se ubica en el segundo lugar global, con una producción de 7 millones de unidades en 2025. A 2030, la proyección del reporte apunta a que el gigante asiático mantendrá relativamente igual su producción actual, EE.UU. la subirá levemente (a 8 millones), mientras que India la aumentará hasta empatar en el tercer lugar con Japón.

    El economista jefe del banco de capitales españoles, Andrés Sansone, comenta que “hay una transformación estructural que ya la vivimos, no es que se esté dando recién ahora, y es que el liderazgo mundial lo tiene actualmente China. Se volvió el mayor productor de autos, fabrica más de un tercio de los vehículos a nivel mundial, y las marcas chinas ya entraron dentro del top mundial más vendidas”.

    El informe muestra que el ranking global cambió de eje, de Detroit hacia Oriente, con China entrando al top 10 entre las marcas de autos más vendidos. En 2010 no había ninguna marca made in China en este listado, pero en 2025 ya se registraban dos en el ranking: BYD se posicionó en el quinto lugar con 4.545.423 de vehículos de pasajeros vendidos y un 4,96% de participación de mercado en 2025, mientras Geely se ubicó en el décimo lugar, con 3.024.567 unidades y una cuota de mercado del 3,3%. El grupo Toyota Motor es el que lidera este ranking con 9.362.410 unidades vendidas y 10,21% de participación.

    En 2025 las ventas mundiales de vehículos de pasajeros alcanzaron las 77,6 millones de unidades, su mayor nivel desde 2018. El estudio proyecta que para 2026 se mantendrá estancado este nivel de ventas global, afectado por el conflicto en Medio Oriente. “Hacia delante se ve un moderado crecimiento”, afirma el documento, y proyecta que las ventas podrían llegar a 79,2 millones en 2027, el mayor nivel desde que en 2017 se alcanzó el peak de 79,6 millones.

    Más allá del dominio de China en el mercado automotriz global, “el otro elemento estructural tiene que ver con un cambio de tecnología, donde hoy uno de cada cuatro autos vendidos en el mundo ya es eléctrico”, explica Sansone. El año pasado se vendieron 14 millones de autos eléctricos y 7,2 millones de híbridos enchufables.

    Igualmente, Sansonse puntualiza que “eso está relacionado a China, donde ya 50% de sus vehículos nuevos son eléctricos, pero es algo que también se está dando a nivel mundial”.

    El informe señala que “China dejó de ser solo el mayor productor: ya es también el mercado donde la electromovilidad alcanzó escala masiva. En 2025 vendió más de 13 millones de EV (vehículos eléctricos) y superó el 50% de penetración en autos nuevos”.

    Además, destaca que “Europa avanza con una adopción relevante, apoyada por regulación y mayor oferta de modelos, pero aún lejos de la escala china”, mientras que “EE.UU. queda rezagado: la participación EV se mantiene cerca de 10%, con menor dinamismo reciente y mayor incertidumbre regulatoria”.

    Según el estudio, “los apoyos públicos explican parte de la velocidad de adopción EV”. En ese sentido, mientras “China y Europa sostienen la adopción con exenciones tributarias; EE.UU. pierde impulso tras retirar créditos, mientras Asia emergente acelera con alivios arancelarios”.

    El panorama en Chile y la región

    El estudio muestra que en 2025 la venta de autos creció en Chile luego de dos años de caídas, llegando a 311 mil unidades, aunque permanecen bajo el promedio de la década pasada. Además, proyecta un incremento en la venta de vehículos para este año, con una estimación de 318 mil unidades vendidas en 2026.

    Por otra parte, la “revolución eléctrica en Chile está recién comenzando”, asegura Sansone. Esto queda reflejado en las cifras que enseña el estudio: las ventas de autos de cero y bajas emisiones crecieron casi 90% en 2025 versus 2024, y llegaron a representar el 11% de las ventas totales.

    Pero este incremento se explica principalmente por híbridos convencionales o microhíbridos, mientras que los híbridos enchufables y los autos puramente eléctricos representan entre un 3% y un 4% de las nuevas ventas. Esto está muy por debajo del 30% de Uruguay, por ejemplo.

    “Por lo tanto, el crecimiento viene principalmente por híbridos en Chile, y no por eléctricos puros hasta el momento”, detalla Sansone.

    Respecto de la electromovilidad en Latinoamérica, el estudio señala que “el crecimiento regional está explicado principalmente por los mercados grandes: Brasil y México aportaron más de 75% del aumento de ventas EV en 2025. Sin embargo, la adopción relativa es más alta en mercados pequeños: Uruguay llegó a casi 30% de cuota EV y Costa Rica a 17%, muy por sobre Brasil y México”.

    Además, afirma que “Chile todavía está lejos de Uruguay y Costa Rica en penetración. La Agencia Internacional de Energía destaca que Chile es uno de los pocos países de la región con estándares obligatorios de eficiencia energética. Aun así, la cuota EV sigue alrededor de 4%“.

    Sansone estima que “ya el verdadero cuello de botella dejó de ser el tema de la batería. Hoy las baterías tienen rangos bien largos para lo que es el consumo promedio diario de la ciudadanía; y el foco creo que está más en el tema de infraestructura, donde no solo bastan cargadores, sino también importa cuál es la velocidad, la potencia, la cobertura, donde obviamente hoy más del 70% de los cargadores está en la Región Metropolitana, y además dentro de la Región Metropolitana hay bastante heterogeneidad en cuáles son las comunas donde se concentran”.

    En cuanto a Chile, espera “que siga creciendo, probablemente sobre todo en el rango de híbridos enchufables, los híbridos convencionales. La adopción de eléctricos puros ha sido algo más lenta que en otros países latinoamericanos, pero también vemos un crecimiento significativo, pero de una base bien baja”.

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