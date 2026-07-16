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    Política

    Megarreforma: Senado busca zanjar rebaja tributaria en maratónica sesión “hasta total despacho”

    Al cierre de esta edición, continuaba la votación en la Cámara Alta. El gobierno cuenta con los votos en todos los temas que corresponden al corazón del proyecto. El único nudo que quedaba era la compensación del Fondo Común Municipal, que sufriría una merma por la reducción de las contribuciones.

    Por 
    José Miguel Wilson
     
    David Tralma
    KARIN POZO

    El “glamour” propio de la cuenta pública del Congreso, que llevó, este miércoles, a muchos senadores a lucir sus mejores trajes y peinados en la alfombra roja del Salón de Honor, a duras penas sobrevivió a la maratónica y extenuante sesión, que continuaba al cierre de esta edición, de la Cámara Alta.

    A partir de las 15 horas, en momentos de que muchos asesores y legisladores también estaban pendientes del partido de Argentina e Inglaterra, el Senado comenzó a discutir “hasta total despacho” la megarreforma de reconstrucción y reactivación económica del Presidente José Antonio Kast.

    Sin embargo, la ronda de votaciones partió más tarde de lo esperado. Recién a las 16.30 se aprobó el primero de los 63 artículos que contiene la iniciativa. Esa disposición, incluso, era la que generaba menos controversia, ya que estaba relacionada con las medidas de reconstrucción por los incendios de Valparaíso, Ñuble y El Biobío. Ese artículo, de hecho, se aprobó por unanimidad: 50 votos a favor.

    No obstante, los temas más controversiales, tributarios y laborales, que eran el corazón de la megarreforma, aún no se votaban al cierre de esta edición y se estipulaba que eso se concretaría en la madrugada. Estos corresponden a la rebaja de impuestos para las empresas, la reintegración, la invariabilidad tributaria y el crédito para el empleo.

    En todos esos temas el gobierno ya tenía los 26 votos necesarios asegurados. El único nudo que quedaba era la compensación del Fondo Común Municipal, que sufriría una merma por la reducción de las contribuciones.

    Uno de los factores que frenó el avance de la sesión fue el reclamo de la senadora y jefa del Comité Unido, Yasna Provoste (DC), por un problema informático que no permitía visualizar dos documentos, uno del Servicio Electoral y otro del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que expresaban algunas recomendaciones.

    Tras despejarse que esos antecedentes no eran esenciales para las deliberaciones, la sesión pudo continuar en un clima mucho menos tenso del que se esperaba.

    De hecho, la oposición retiró las solicitudes de votaciones separadas de seis artículos (entre ellos, otro relacionado con la reconstrucción y uno que suspendía la gratuidad para nuevas instituciones educacionales) que se aprobaron en forma automática. El artículo 11 sobre calificaciones medioambientales, también fue aprobado, a medias, en forma automática por esta misma razón. También se aprobaron otro par de normas por no haber sido objeto de indicaciones.

    El senador Matías Walker (independiente asociado a Evópoli) -quien había amenazado con rechazar las fórmulas de compensación del Fondo Común Municipal, presentando algunas indicaciones-, también retiró sus propuestas en vista de las conversaciones del gobierno con los alcaldes. De hecho, este miércoles concurrió al Senado el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y jefe comunal de Zapallar, Gustavo Alessandri, para sostener reuniones con los ministros Jorge Quiroz, José García Ruminot y Claudio Alvarado.

    Según el acuerdo de los comités, cada senador disponía en total de 10 minutos que podía ocupar y distribuir durante la sesión, incluso en medio de las distintas votaciones.

    Esto significaba al menos 8 horas solo de discursos, sin considerar las votaciones, que por su magnitud también demandaron algunas horas más.

    Dada su calidad de ley miscelánea, la megarreforma consta de 38 artículos permanentes, cada uno, una ley en sí misma. De ahí, el apodo periodístico de esta emblemática iniciativa gubernamental. Además, se suman otros 25 artículos transitorios.

    En teoría, los senadores podían pedir votaciones separadas en cada letra, en cada número, de cada artículo. Hasta el inicio de esta sesión, sin embargo, solo estaban previstas alrededor de 100 votaciones (72 solicitudes de votación separadas, 21 indicaciones de senadores y 7 reclamaciones de inadmisibilidad). Ello se redujo al final a cerca de 70 votaciones.

    Con todos esos elementos, la sesión llegaría al menos hasta las tres de la mañana del jueves, salvo que haya algún acuerdo para apurar el despacho.

    Cifras de la megarreforma

    Al mirar solo los números que dejó el megaproyecto en el Senado, la tarea para despachar el texto ya era extenuante.

    Por ejemplo, el “comparado” -documento que expone esquemáticamente las leyes a modificar, lo aprobado por la Cámara y las proposiciones que hicieron senadores y el gobierno- tiene 936 páginas.

    Solo las indicaciones en el paso de la megarreforma por la Comisión de Hacienda del Senado llegaron a 365. La mayoría de las que fueron presentadas por senadores eran inadmisibles, pues se inmiscuían en atribuciones exclusivas del Presidente de la República. No obstante, sus autores pueden intentar reponerlas, obligando a una votación para que la sala resuelva su admisibilidad.

    En la Comisión de Trabajo, las enmiendas fueron 18, mientras que en la instancia de Medio Ambiente fueron 207.

    Con Boric a la cabeza: exautoridades pasan a la ofensiva

    Cuando se estaba discutiendo en la sala del Senado la megarreforma, varios senadores se encontraron en sus cuentas de Instagram un llamativo posteo. ¿El usuario? El expresidente Gabriel Boric.

    Por medio de una historia en sus redes sociales, el exmandatario apuntó indirectamente contra el megaproyecto de Kast, al compartir un mensaje que momentos atrás había publicado, también en Instagram, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

    “Clarito, Tomás Vodanovic”, fue el escueto mensaje del expresidente. En la publicación original, el alcalde citó su entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, en la que cargó contra el megaproyecto, al plantear ideas como que “no puede no ofuscarse que un gobierno insista con aliviarle el bolsillo a personas que realmente tienen situaciones que les permite afrontar la vida sin problemas”, en desmedro del impacto que, considera, padecerían las personas con menos recursos.

    La ofensiva del expresidente es uno de los pocos momentos en los que Boric ha apuntado contra decisiones de Kast. La anterior fue cuando inició el embargo de cuentas bancarias a deudores del CAE, una materia sensible para el líder frenteamplista.

    Boric no fue el único de su gobierno en salir a marcar diferencias con el proyecto que se votó en particular este miércoles. En la mañana, el extitular del Trabajo Giorgio Boccardo acusó que las reformas del gobierno “son claras en materia de reducirles costos laborales a las grandes empresas, muy dudosas en términos de creación de puestos de trabajo y son claros retrocesos para los trabajadores. Eso me parece muy grave”.

    El exministro de Hacienda Nicolás Grau, en una carta a El Mercurio, apuntó a que “no hay, al menos desde el 90 a la fecha, una reforma tributaria con tan poco acuerdo técnico y político”.

    A ambos exsecretarios de Estado también se suma la ofensiva de las exministras Camila Vallejo y Jeannette Jara, por las medidas que impulsa el Ejecutivo de Kast en materia laboral.

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