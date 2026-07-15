Cuándo salen los resultados del Subsidio Eléctrico y cuál será el monto de la rebaja en la cuenta de la luz
El beneficio facilitará una cifra a cada familia beneficiaria de acuerdo a la cantidad de integrantes del hogar.
Ya se conoce la fecha de entrega de los próximos resultados del Subsidio Eléctrico, los que se publicarán el 12 de agosto.
La información corresponde a la quinta convocatoria que tuvo el beneficio y se podrá revisar en subsidioelectrico.cl.
Así fue confirmado por el sitio de trámites ChileAtiende, sobre la reciente postulación que recibió solicitudes hasta el 5 de junio de este año.
Cabe recordar que este beneficio facilita un monto a las familias beneficiarias que se divide durante los meses de cobertura del programa, para complementar el pago de la cuenta de la electricidad.
Monto del Subsidio Eléctrico
La reciente entrega del Subsidio Eléctrico se reflejará en la cuenta de la luz a partir de septiembre, donde el monto asignado se dividirá en seis cuotas:
- Para un hogar con una persona el monto será de $17.346.
- Entre dos y tres integrantes tendrán $22.548.
- Cuatro personas o más contarán con $31.224.
Cabe recordar que el subsidio se asigna a las familias que cumplan con los siguientes requisitos:
- Que el grupo se encuentre dentro del 40% de menores ingresos, según el Registro Social de Hogares (RSH), o tener, al menos, una persona electrodependiente registrada.
- Deben estar al día con el pago de la cuenta de la electricidad.
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