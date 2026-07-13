Cómo funcionará el comercio durante el feriado del jueves 16 de julio. Foto referencial de archivo

Esta semana llega el próximo feriado marcado en el calendario nacional, correspondiente al jueves 16 de julio.

La jornada es el único festivo de este mes y se trata de una celebración religiosa, donde se conmemora el Día de la Virgen del Carmen.

Una fecha dedicada al nombre de Nuestra Señora del Carmen, considerada Reina y Patrona de Chile, de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, cuya devoción data desde tiempos coloniales en nuestro país, según resume el Centro de Documentación de Bienes Patrimoniales.

Cómo funcionará el comercio el jueves feriado

La fecha de este jueves 16 de julio no corresponde a un feriado irrenunciable , por lo que el comercio puede atender al público normalmente.

Sin embargo, se debe considerar que un día festivo en día hábil puede marcar cambios de horarios en determinados establecimientos, lo que dependerá de cada lugar.

Para planificar las siguientes semanas del año, a continuación la lista completa de feriados que quedan en el 2026: