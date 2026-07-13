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    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del jueves 16 de julio

    La jornada está marcada en el calendario por el Día de la Virgen del Carmen.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del jueves 16 de julio. Foto referencial de archivo

    Esta semana llega el próximo feriado marcado en el calendario nacional, correspondiente al jueves 16 de julio.

    La jornada es el único festivo de este mes y se trata de una celebración religiosa, donde se conmemora el Día de la Virgen del Carmen.

    Una fecha dedicada al nombre de Nuestra Señora del Carmen, considerada Reina y Patrona de Chile, de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, cuya devoción data desde tiempos coloniales en nuestro país, según resume el Centro de Documentación de Bienes Patrimoniales.

    Cómo funcionará el comercio el jueves feriado

    La fecha de este jueves 16 de julio no corresponde a un feriado irrenunciable, por lo que el comercio puede atender al público normalmente.

    Sin embargo, se debe considerar que un día festivo en día hábil puede marcar cambios de horarios en determinados establecimientos, lo que dependerá de cada lugar.

    Para planificar las siguientes semanas del año, a continuación la lista completa de feriados que quedan en el 2026:

    • Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen
    • Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
    • Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable) (fin de semana largo)
    • Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
    • Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos (fin de semana largo)
    • Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
    • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
    • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
    • Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable) (fin de semana largo)
    Más sobre:FeriadoFeriadosComercioFeriado irrenunciableSupermercadosMallsJueves16 de julioDía de la Virgen del CarmenJulioFeriados julioFeriados julio 2026Julio 2026

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