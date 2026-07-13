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    Trump afirma que Estados Unidos restablecerá el bloqueo del estrecho de Ormuz e impondrá un arancel del 20% sobre la carga

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes

    El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que Estados Unidos restablecerá el bloqueo a los puertos iraníes.

    "El estrecho de Ormuz está ABIERTO y seguirá estándolo, con o sin Irán. Restablecemos el BLOQUEO IRANÍ, llamado así porque solo impide la entrada y salida de barcos o clientes iraníes. Todos los demás países tendrán un uso justo y libre del estrecho", escribió en su red social Truth Social.

    “A partir de ahora, Estados Unidos será conocido como ‘EL GUARDIÁN DEL ESTRECHO DE HORMUZ’, pero, como tal y por una cuestión de EQUIDAD, recibirá un reembolso del 20% sobre toda la carga transportada, por todos y cada uno de los costos necesarios para brindar seguridad a esta zona tan volátil del mundo. El proceso y la formación comenzarán de inmediato”, añadió.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: The White House.

    Esto ocurre en medio de la reanudación de los ataques entre ambos países. Según la cadena BBC, un gran incendio en un hangar del aeropuerto de Aghajari, en Omidiyeh, al suroeste de Irán, fue captado en imágenes que aparentemente muestran las consecuencias de los ataques estadounidenses nocturnos contra Irán.

    Mientras, en un comunicado difundido por la agencia de noticias Tasnim, un portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirma que Estados Unidos ha “puesto en grave peligro la seguridad del suministro mundial de petróleo y gas” al interferir en el estrecho de Ormuz.

    Lanchas iraníes disparan contra un petrolero en el estrecho de Ormuz

    El comunicado añade que Irán sigue controlando el estrecho y “obligará a las potencias extranjeras y a sus aliados a someterse a la voluntad del pueblo iraní”.

    “Los llevaremos (a Estados Unidos) a una humillación y desesperación aún mayores con sus nuevos actos de agresión”, afirma.

    Los precios del petróleo repuntaron al inicio de la jornada bursátil de esta mañana tras los últimos ataques recíprocos, pero siguen estando muy por debajo del máximo alcanzado en el punto álgido del conflicto.

    Más sobre:Medio OrienteIránEstados UnidosDonald Trump

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