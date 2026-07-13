Quiroz espera dejar atrás polémica con el PPD por megarreforma y enfatiza: “Lo único que importa es el futuro de Chile y avanzar rápido”

El ministro de Hacienda Jorge Quiroz abordó a su ingreso este lunes a la Comisión de Hacienda del Senado por la votación de indicaciones de la megarreforma la situación con el PPD.

Lo anterior luego del quiebre de relaciones con el partido el viernes pasado tras la indicación que dejaba el impuesto corporativo al 22% y que esa misma jornada retiró el jefe de las arcas fiscales.

“Siempre espero que haya acuerdos y que se sume la mayor cantidad de personas a esta iniciativa que le abre de regreso las puertas del progreso al país”, enfatizó el secretario de Estado esta mañana.

Respecto a dichos del presidente de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya, que apuntó a que este quiebre serían “excusas” por parte de los senadores opositores, Quiroz reflexionó: “ Yo creo que estaban muy presionados por una oposición que no quiere dialogar y bueno, fue la decisión que tomaron. No voy a hacer más interpretaciones ”.

Consultado respecto a si todavía hacía un llamado los legisladores del PPD que se bajaron del acuerdo, Quiroz señaló que “siempre estamos conversando no solo con ellos, sino con todos los parlamentarios de la oposición”.

“Este es un plan que se ha conversado con la oposición, con quienes quieran sumarse, pero el norte está muy claro, el norte es regular la competitividad tributaria de Chile para que a Chile vuelvan las inversiones, que hoy día son escasas, para que vuelva el empleo”, explicó a continuación.

Para de inmediato agregar: “Eso es lo importante, sacar adelante este proyecto y abrir nuevamente las puertas del progreso a nuestro país. No hay nada más importante que eso. Todo lo demás son pequeñeces, son minucias, son rencillas, son noticia corta. Lo único que importa es el futuro de Chile y avanzar rápido, pasar rápido este proyecto, terminar de aprobarlo y salir adelante. Eso es lo que más importa “.

Los senadores Pedro Araya, Ricardo Celis y Loreto Carvajal han enfatizado el quiebre en el acuerdo. También han llegado a subir la apuesta y ahora llaman a también a establecer una rebaja al impuesto específico a los combustibles.