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    Política

    Macaya (UDI) y negociaciones del gobierno con el PPD por megarreforma: “Algunos tratan de ocupar cualquier excusa para bajarse”

    El partido opositor había alcanzado un acuerdo sobre la invariabilidad tributaria del proyecto. Sin embargo, el viernes esta definición se cayó luego que desde el Ejecutivo se ingresará una indicación que dejaba en 22% el impuesto corporativo, que finalmente el mismo ministro de Hacienda retiró ese día.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Macaya (UDI) y negociaciones del gobierno con el PPD por megarreforma: “Algunos tratan de ocupar cualquier excusa para bajarse” DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Este lunes continúa hasta total despacho la votación de las indicaciones ingresadas a la Comisión de Hacienda para la megarreforma del Ejecutivo.

    En ese contexto, el presidente de esa instancia, Javier Macaya (UDI), llamó previo al inicio de la sesión al PPD a mantenerse en el acuerdo con el gobierno.

    El viernes pasado, el PPD criticó la indicación por parte de ministro de Hacienda Jorge Quiroz que rebajaba a 22% el impuesto corporativo. Sobre ella enfatizaron que afectaba al acuerdo alcanzado previamente respecto a la invariabilidad tributaria.

    A pesar que durante la misma sesión el secretario de Estado retiro la indicación, los senadores Ricardo Celis, Pedro Araya y Loreto Carvajal han enfatizado que las negociaciones se encuentran quebradas.

    Consultado respecto a las conversaciones del gobierno con el PPD, Macaya enfatizó esta jornada que la propuesta “está cambiando la receta, es la razón por la cual los chilenos eligieron al gobierno del Presidente José Antonio Kast”.

    “Ojalá que en el marco de las conversaciones y el convencimiento que sí espero que hayan tenido de todas las presentaciones que hayan hecho acá en la Comisión de Hacienda, ellos hayan entendido de que ni siquiera se trata de propuestas del gobierno, se trata de que ellos recuperen la memoria de lo que hizo grande Chile en algún momento”, comenzó señalando.

    A lo que continuó: “Yo creo que lo que hay es fruto de una negociación y probablemente algunos tratan de ocupar cualquier excusa para bajarse de una conversación que al final de lo que hablas es crecimiento económico”.

    Respecto al momento del ingreso de la indicación, el senador gremialista no considera que exista “mala fe” desde ninguna de las dos partes.

    Hoy día tienen la oportunidad de subirse al carro del crecimiento, al carro de lo que hay evidencia que puede funcionar para que Chile recupere su capacidad de inversión y empleo y no seguir buscando excusas que finalmente hagan que un proyecto como este no sea aprobado por menos votos”, señaló.

    El proyecto yo creo que cuenta con los apoyos políticos para ser aprobado, pero esperamos que cuente con más votos y esa es una decisión que tienen que tomar ellos”, concluyó el parlamentario y presidente de la Comisión de Hacienda.

    Más sobre:MegarreformaJavier MacayaPPDNegociacionesDiscusión

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