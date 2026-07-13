Lavín y Chadwick llaman a recuperar la “mística” de la UDI y reconectar con la “gente de esfuerzo” del Chile actual

Un llamado a “revitalizar” el proyecto político de la Unión Demócrata Independiente (UDI), recuperar la “mística” partidaria y volver a representar a los sectores emergentes de la sociedad chilena formularon los exministros Joaquín Lavín y Andrés Chadwick durante su participación en el podcast #Porquemeimporta, conducido por el exsenador y exministro Pablo Longueira.

En la conversación, ambos históricos dirigentes gremialistas analizaron los desafíos que enfrenta la colectividad y coincidieron en que la UDI necesita reconectarse con las transformaciones sociales que ha experimentado el país en las últimas décadas.

Consultado sobre el rumbo que debería tomar el partido, Lavín sostuvo que uno de los principales desafíos es recuperar el sentido de propósito que, a su juicio, caracterizó a la colectividad en sus primeros años.

“Hay que recuperar la mística, porque solo un proyecto mayor te hace hacer sacrificios personales por ese proyecto. Nosotros teníamos un sueño para Chile, y ese sueño para Chile era tan grande que nosotros estábamos dispuestos a levantarnos a las 6 de la mañana sabiendo que íbamos a perder, pero hacer ese sacrificio por un bien mayor”, afirmó.

En esa línea, planteó que la centroderecha debe volver a construir una visión de largo plazo para el país.

“Hay que hacer volver a soñar a Chile. Chile este país desarrollado, Chile este país integrado, Chile este país con justicia para todos, Chile este país en que la gente pueda progresar y no tiene límites. Ese sueño para Chile hay que revivirlo”, señaló.

El exalcalde de Las Condes agregó que la UDI no logró anticiparse adecuadamente a los cambios sociales ocurridos en el país, lo que habría contribuido a su distanciamiento de sectores que históricamente respaldaron al partido.

“Ese Chile del 40% de pobreza cambió. Hoy día Chile es de los pequeños empresarios, es de la señora que hace galletas y las vende por Instagram. Chile es la gente de esfuerzo. Eso es lo que representaba la UDI”, sostuvo.

Según Lavín, el desafío actual consiste en volver a conectar con esos grupos sociales, a los que definió como una nueva expresión de la histórica “UDI popular”.

“Hoy día esas personas están diseminadas por todo Chile. Algunos son pequeños empresarios, otros trabajan en la minería, otros trabajan en los nuevos polos de desarrollo que Chile ha tenido. Y siento que la UDI, de alguna manera, dejó de representar a esas personas y hay que ir a buscarlas nuevamente. Es la UDI popular del siglo XXI”, enfatizó.

Por su parte, Andrés Chadwick respaldó los planteamientos de Lavín y destacó que el trabajo territorial desarrollado por la colectividad en sus inicios no estaba orientado únicamente a la obtención de respaldo electoral.

“Comparto un mil por ciento lo que dice Joaquín”, afirmó, para luego recordar la influencia que tuvo el fundador del partido, Jaime Guzmán, en la formación de los primeros cuadros gremialistas.

“No era solo tener un sueño e ir a transmitir un sueño, ni era ir a buscar un voto. Nosotros nos fuimos y estuvimos trabajando con una actitud, y esa actitud era estar y ganar los corazones. Ese era un tema que para nosotros era fundamental y que Jaime nos inculcó muchísimo. Estar con las personas”, señaló.