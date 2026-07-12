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    Sistema frontal traerá lluvia, viento y nevadas: revisa el pronóstico del tiempo para las distintas regiones

    Los eventos se concentrarán entre este domingo 12 y el viernes 17 de julio, con zonas afectadas desde Tarapacá hasta Magallanes. Desde Senapred llamaron a la comunidad a mantenerse informada por canales oficiales.

    Por 
    Felipe Rivera
    Lluvia, viento y nevadas: revisa los avisos de Dirección Meteorológica de Chile por sistema frontal para esta semana. Imagen referencial. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El avance de sistemas frontales marcará el pronóstico de esta semana en varias regiones del país. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió avisos por precipitaciones normales a moderadas, viento, nevadas, probables tormentas eléctricas y posible desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas.

    Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) señalaron que ya se coordinan acciones preventivas con las autoridades locales ante los eventos previstos.

    “La Dirección Meteorológica de Chile ha señalado la probable ocurrencia de nubes de gran desarrollo vertical que podrían generar tornados en sectores de Los Ríos, Los Lagos y Aysén”, afirmó Carla Palacios, jefa de la Unidad Nacional de Alerta Temprana de Senapred.

    La autoridad agregó que la DMC también emitió avisos por “probables tormentas eléctricas” acompañadas de “precipitaciones fuertes en un corto periodo de tiempo” en zonas de Los Lagos y Aysén, desde la noche de este domingo 12 de julio hasta la mañana del lunes 13. Además, se mantendrán precipitaciones normales a moderadas en Magallanes durante la noche de este domingo y hasta la noche del lunes.

    Zona norte

    En el norte, los avisos se concentran principalmente por viento asociado a una corriente en chorro.

    En Tarapacá, el fenómeno afectará sectores cordilleranos entre el miércoles 15 y el viernes 17 de julio, con intensidades que podrían llegar a 60 y 80 km/h en algunos tramos.

    En Antofagasta, las zonas bajo aviso son la precordillera del Alto Loa, la precordillera salar y la cordillera, también con viento normal a moderado.

    En Atacama, se esperan vientos en precordillera y cordillera, con rachas que podrían alcanzar hasta 90 km/h en sectores cordilleranos. Además, el viernes 17 se prevén precipitaciones normales a moderadas en el tramo sur de la región.

    Zona Central

    En la zona central, el sistema frontal dejará lluvia, viento y nieve entre Coquimbo y Biobío. Las precipitaciones se esperan desde la tarde del martes 14 hasta el viernes 17 de julio, dependiendo de cada región.

    En Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío habrá avisos por lluvia en sectores de litoral, valles, precordillera y cordillera. En algunos puntos de O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, los montos podrían ubicarse entre 30 y 50 milímetros.

    La nieve también será parte del evento en la cordillera de la zona central. La DMC emitió avisos por nevadas normales a moderadas desde el miércoles 15 hasta el viernes 17 de julio, con probabilidad de ventisca. Los mayores acumulados se esperan en sectores cordilleranos de Valparaíso, Región Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, donde podrían registrarse montos de hasta 70 a 90 centímetros durante algunos tramos del sistema frontal.

    Sistema frontal traerá lluvia, viento y nevadas: revisa el pronóstico del tiempo para las distintas regiones. Imagen referencial.

    Zona Sur

    En la zona sur, La Araucanía tendrá precipitaciones normales a moderadas entre la mañana del martes 14 y la noche del miércoles 15 de julio, además de viento en el valle con rachas de hasta 60 km/h. En Los Ríos, se esperan precipitaciones en precordillera y cordillera, y también rige el aviso por posible desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas en sectores del litoral.

    En Los Lagos, el pronóstico considera la posibilidad de nubes convectivas con características tornádicas en el litoral y Chiloé, además de probables tormentas eléctricas con precipitaciones fuertes en un corto periodo de tiempo. Para la costa occidental de la Isla Grande de Chiloé, la DMC también emitió un aviso por viento normal a moderado, con rachas que podrían llegar a 80 km/h durante el lunes.

    En la zona austral, Aysén está bajo aviso por posible desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas en la zona insular norte, además de probables tormentas eléctricas. En Magallanes, se mantendrán precipitaciones normales a moderadas asociadas a una oclusión frontal desde la noche de este domingo hasta la noche del lunes 13 de julio, principalmente en Cordillera Austral, zona insular y pampa patagónica.

    Los avisos también alcanzan a territorios insulares. En el Archipiélago Juan Fernández se esperan lluvias y viento entre el martes 14 y el miércoles 15 de julio, con rachas de hasta 60 km/h. En Isla de Pascua, el aviso vigente considera viento normal a moderado durante la mañana y tarde del martes 14, con rachas de hasta 50 km/h.

    Senapred llamó a la comunidad a mantenerse informada por canales oficiales y revisar las recomendaciones disponibles en senapred.cl.

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