Guterres advierte “consecuencias catastróficas” por escalada entre Irán y Estados Unidos en el Golfo
El secretario general de la ONU llamó a detener los ataques y pidió a Washington y Teherán retomar con urgencia las negociaciones por la vía diplomática.
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, expresó su “profunda preocupación” por la escalada militar en el Golfo, luego de nuevos enfrentamientos que involucran a Irán y Estados Unidos, además de ataques contra embarcaciones en el Estrecho de Ormuz.
A través de una publicación en X, Guterres señaló que le preocupa “la grave escalada y los renovados enfrentamientos militares en el Golfo”, incluyendo los ataques iraníes contra barcos en el Estrecho de Ormuz, los ataques de Estados Unidos contra Irán y los ataques de Irán contra objetivos en países vecinos.
“Estos ataques deben detenerse”, sostuvo el jefe de la ONU.
La declaración ocurre en medio de un nuevo aumento de las tensiones entre Washington y Teherán. Según AP, Estados Unidos lanzó ataques contra objetivos iraníes luego de un ataque atribuido a Irán contra un buque portacontenedores en el Estrecho de Ormuz, hecho que dejó daños importantes y a un tripulante indio desaparecido.
En paralelo, Irán respondió con ataques contra objetivos en países vecinos que albergan fuerzas estadounidenses, entre ellos Bahréin, Kuwait, Qatar, Jordania y Omán, de acuerdo con el mismo reporte.
Guterres advirtió que un regreso a hostilidades a gran escala tendría consecuencias graves no solo para los países de la zona, sino también para la estabilidad internacional.
“Un regreso a las hostilidades a gran escala tendría consecuencias catastróficas para los pueblos de la región, para la paz y la seguridad internacionales y para la economía global”, afirmó.
Finalmente, el secretario general de la ONU llamó a ambos países a retomar el diálogo.
“Insto a Irán y a Estados Unidos a reanudar urgentemente las negociaciones y abordar los asuntos pendientes mediante la diplomacia”, concluyó.
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