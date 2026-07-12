Guterres advierte “consecuencias catastróficas” por escalada entre Irán y Estados Unidos en el Golfo

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, expresó su “profunda preocupación” por la escalada militar en el Golfo, luego de nuevos enfrentamientos que involucran a Irán y Estados Unidos, además de ataques contra embarcaciones en el Estrecho de Ormuz.

A través de una publicación en X, Guterres señaló que le preocupa “la grave escalada y los renovados enfrentamientos militares en el Golfo”, incluyendo los ataques iraníes contra barcos en el Estrecho de Ormuz, los ataques de Estados Unidos contra Irán y los ataques de Irán contra objetivos en países vecinos.

“Estos ataques deben detenerse”, sostuvo el jefe de la ONU.

Guterres advierte “consecuencias catastróficas” por escalada entre Irán y Estados Unidos en el Golfo CENTCOM

La declaración ocurre en medio de un nuevo aumento de las tensiones entre Washington y Teherán. Según AP, Estados Unidos lanzó ataques contra objetivos iraníes luego de un ataque atribuido a Irán contra un buque portacontenedores en el Estrecho de Ormuz, hecho que dejó daños importantes y a un tripulante indio desaparecido.

En paralelo, Irán respondió con ataques contra objetivos en países vecinos que albergan fuerzas estadounidenses, entre ellos Bahréin, Kuwait, Qatar, Jordania y Omán, de acuerdo con el mismo reporte.

Guterres advirtió que un regreso a hostilidades a gran escala tendría consecuencias graves no solo para los países de la zona, sino también para la estabilidad internacional.

“Un regreso a las hostilidades a gran escala tendría consecuencias catastróficas para los pueblos de la región, para la paz y la seguridad internacionales y para la economía global”, afirmó.

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Finalmente, el secretario general de la ONU llamó a ambos países a retomar el diálogo.

“Insto a Irán y a Estados Unidos a reanudar urgentemente las negociaciones y abordar los asuntos pendientes mediante la diplomacia”, concluyó.