Líderes internacionales expresan condolencias a Qatar tras muerte del exemir Hamad bin Khalifa Al Thani

Diversos líderes internacionales expresaron sus condolencias a Qatar tras la muerte del ex emir Hamad bin Khalifa Al Thani, fallecido este domingo a los 74 años, según informó el Amiri Diwan, máxima autoridad gubernamental qatarí.

Hamad bin Khalifa Al Thani gobernó Qatar entre 1995 y 2013, año en que abdicó en favor de su hijo, el actual emir Tamim bin Hamad Al Thani. Durante su mandato, el país incrementó su influencia regional e internacional, impulsó el desarrollo de la cadena Al Jazeera y consiguió la organización del Mundial de Fútbol de 2022.

Tras conocerse su fallecimiento, la agencia estatal QNA informó que líderes de distintos países enviaron mensajes de pesar a la familia Al Thani y al pueblo qatarí, destacando el rol del exmandatario en la modernización del país y su influencia en el mundo árabe e islámico.

Líderes internacionales expresan condolencias a Qatar tras muerte del ex emir Hamad bin Khalifa Al Thani

Condolencias desde Medio Oriente

El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, transmitió sus condolencias al emir Tamim bin Hamad Al Thani y a la familia gobernante de Qatar, mientras que otros líderes emiratíes también enviaron mensajes de pesar.

El gobierno emiratí decretó además cuatro días de duelo oficial, con las banderas a media asta en organismos públicos, embajadas y misiones diplomáticas en el exterior, desde este domingo hasta el miércoles 15 de julio.

En Kuwait, el emir Mishal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah también declaró cuatro días de luto oficial por la muerte del exgobernante qatarí, medida que incluye banderas a media asta en el país y en sus embajadas.

También enviaron condolencias el presidente de Egipto, Abdel Fattah El Sisi; el rey Abdalá II de Jordania; el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan; el presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa; el jefe del Consejo Soberano de Sudán, Abdel Fattah al-Burhan; y el presidente de Líbano, Joseph Aoun.

Reacciones desde Asia, Europa y organismos internacionales

Desde Asia, el primer ministro de India, Narendra Modi, expresó su pesar por la muerte del ex emir y lo calificó como un líder visionario. QNA también reportó condolencias del primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, quien destacó que durante sus 18 años de gobierno Qatar se transformó en un país de relevancia global.

En Europa, el rey Carlos III y la reina Camilla expresaron su pesar por el fallecimiento de Hamad bin Khalifa Al Thani y destacaron sus años de liderazgo y dedicación al Estado de Qatar.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, también envió sus condolencias al emir Tamim y al pueblo qatarí, describiendo al exgobernante como una figura transformadora para su país.

Asimismo, la Liga Árabe, el Parlamento Árabe, el Consejo de Cooperación del Golfo y la Confederación Asiática de Fútbol expresaron pesar por su fallecimiento, destacando su legado político, diplomático y deportivo, especialmente por el impulso que permitió a Qatar convertirse en sede del Mundial de 2022.