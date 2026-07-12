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    Gobierno reporta 1.174 extranjeros expulsados tras séptimo vuelo de repatriación

    El operativo de este domingo trasladó a 40 personas extranjeras hacia Bolivia, Ecuador y Colombia.

    Por 
    Felipe Rivera
    Gobierno concreta séptimo vuelo de expulsión y cifra en 1.174 las expulsiones materializadas durante 2026 DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    En el marco del Plan de Control Migratorio, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, entregó la actualización de cifras de expulsión tras concretarse este domingo un nuevo vuelo de expulsión, el séptimo desde el inicio de la administración del Presidente José Antonio Kast.

    La autoridad estuvo acompañada por el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum; representantes de la Policía de Investigaciones; y funcionarios vinculados a la nueva brigada PDI del Servicio de Migraciones.

    Según la información entregada, hasta el 9 de julio de 2026 se registraban 1.134 expulsiones materializadas, de las cuales 1.009 correspondían a expulsiones administrativas y 125 a judiciales. Al incorporar el vuelo de este domingo, con 40 personas extranjeras expulsadas, el total asciende a 1.174 casos.

    Pavez destacó el ritmo de ejecución de este tipo de operativos y lo comparó con la administración anterior.

    “En apenas cuatro meses ya hemos realizado siete vuelos de expulsión, lo que representa un tercio de todos los vuelos ejecutados durante los cuatro años del gobierno anterior”, señaló el subsecretario.

    Gobierno concreta séptimo vuelo de expulsión y cifra en 1.174 las expulsiones materializadas durante 2026 DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La autoridad agregó que, durante 2026, “se han materializado 1.100 expulsiones”, cifra que —según dijo— supera los registros anuales de los años 2022 al 2024 y alcanza más del 92% del total realizado durante 2025.

    “Los resultados hablan por sí solos. Con decisión, capacidad de gestión y con mucha capacidad operativa estamos materializando las órdenes de expulsiones de acuerdo a la ley, estamos ordenando nuestra casa y estamos de a poco restaurando la cultura del orden migratorio de nuestro país”, sostuvo Pavez.

    Vuelo con 40 personas expulsadas

    El operativo aéreo de este domingo fue planificado en una aeronave Boeing 737-300 de la Fuerza Aérea de Chile, con salida desde Santiago, escala operacional en Iquique y destinos en Bolivia, Ecuador y Colombia.

    De acuerdo con los antecedentes entregados, el vuelo incluyó a 40 personas expulsadas: 28 por vía administrativa y 12 por vía judicial. La nómina considera además a 41 escoltas, con un total de 81 personas dentro de la operación aérea.

    En cuanto a nacionalidades, el listado final informado detalla 20 ciudadanos colombianos, 13 bolivianos y 7 ecuatorianos.

    El director nacional del Sernamig, Frank Sauerbaum explicó que entre las personas expulsadas había casos administrativos y judiciales vinculados a distintos delitos.

    “Tenemos 40 expulsados el día de hoy en un vuelo FACH, 28 de ellas personas que han salido administrativamente, 12 personas con orden judicial, básicamente por robo con violencia, robo con intimidación, tenencia de armas, ley de drogas, la ley 20.000 y también abuso sexual”, señaló.

    El director de Migraciones también destacó dentro del grupo a una persona de nacionalidad colombiana que, según indicó, mantenía una orden de captura por el delito de deserción.

    Gobierno concreta séptimo vuelo de expulsión y cifra en 1.174 las expulsiones materializadas durante 2026 DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Ingresos clandestinos y salidas voluntarias

    Sauerbaum también abordó las cifras de ingresos por paso no habilitado y salidas voluntarias. “Podemos decir con satisfacción de que los ingresos clandestinos suman durante el año 10.038, pero el 70% de estos datos son personas que fiscalizamos dentro del país y apenas el 30% son personas que entraron por paso no habilitado durante este año, reduciendo ese número a 2.700 personas”, afirmó.

    Según la información entregada, para el periodo enero-junio, los ingresos por paso no habilitado muestran una baja respecto de años anteriores. En 2025 se registraron 14.568 casos, 14.834 en 2024, 22.820 en 2023 y 31.910 en 2022.

    Respecto de las salidas voluntarias, Sauerbaum informó 6.384 salidas, de las cuales 911 se produjeron luego del terremoto en Venezuela. Según dijo, el 93% de quienes han salido voluntariamente desde enero corresponde a personas de nacionalidad venezolana.

    “Esto se suma, como dice bien el subsecretario, a quienes han salido voluntariamente del país, que están en una situación irregular”, sostuvo.

    Nueva brigada PDI del Servicio de Migraciones

    Durante el punto de prensa, Pavez también destacó la creación de la nueva Brigada PDI Servicio de Migraciones, orientada a fortalecer la coordinación entre la Policía de Investigaciones y el Servicio Nacional de Migraciones.

    La subcomisaria Linda Ulloa, jefa de la brigada, detalló que la unidad permite fortalecer las facultades de coordinación en fiscalizaciones y en la materialización de expulsiones, conforme a la Ley 21.325.

    Gobierno concreta séptimo vuelo de expulsión y cifra en 1.174 las expulsiones materializadas durante 2026 DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El prefecto Rodolfo Millán, jefe nacional subrogante de Migraciones de la PDI, sostuvo que “esto demuestra un paso más la forma en que de manera colaborativa ambas instituciones, Servicio de Migraciones y también la Policía de Investigaciones, están colaborando para poder restablecer y robustecer el ordenamiento migratorio de nuestro país”.

    Gobierno concreta séptimo vuelo de expulsión y cifra en 1.174 las expulsiones materializadas durante 2026 DIEGO MARTIN/ATON CHILE

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