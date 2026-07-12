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    Política

    Canciller confirma intención de sumar a Steinert en un cargo en el exterior: “Es un tema que se está estudiando”

    El ministro Pérez Mackenna reconoció que lo que se baraja es una agregaduría en una embajada, aunque señaló que no hay “todavía una decisión al respecto”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Canciller Francisco Pérez Mackenna y la exministra de Seguridad Trinidad Steinert.

    El canciller Francisco Pérez Mackenna confirmó lo que había adelantando La Tercera este sábado, respecto a la posibilidad de sumar a la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, en un cargo en el exterior.

    Desde su salida del gabinete del Presidente José Antonio Kast el pasado 19 de mayo, la exfiscal ha mantenido contacto con el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, uno de sus principales respaldos políticos desde antes de asumir el cargo ministerial.

    Así, con el pasar de las semanas, comentaron a este medio fuentes de Palacio, el Segundo Piso le pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores explorar la viabilidad de establecer algún cargo de rango regional entre los países de Sudamérica, con foco en seguridad.

    Esa idea, en todo caso, no avanzó. Así, una de las opciones que se han explorado con más certeza es nombrarla en una agregaduría en la embajada de Chile en Perú.

    En entrevista con Mesa Central de Canal 13, el titular de Relaciones Exteriores dijo sobre la posibilidad de que Steinert asuma un cargo en su cartera: “La conozco, tengo las mejores relaciones con ella, alcanzamos a trabajar un tiempo juntos. Es un tema que se está estudiando, pero no hay nada concreto todavía. Lo estamos estudiando efectivamente, pero no tenemos todavía una decisión al respecto”.

    Pérez Mackenna también reconoció que la opción que se baraja es una agregaduría en una embajada: “Es un nombramiento de ese tipo, pero es un tema que se está estudiando”.

    Hasta ahora, dijo el secretario de Estado, es un asunto que está liderando la Cancillería y que no ha conversado directamente con el Presidente Kast.

    “No es un tema que hayamos conversado, es un tema que estamos estudiando nosotros”, remarcó.

    El ministro tampoco quiso adelantar cuando podría concretarse la decisión: “Los tiempos de la política internacional son más lentos de lo que uno se imagina, porque requiere de una serie de cosas, de ver dónde, de qué cosas hay que hacer, como preparar una cosa así”, cerró.

    Con todo, existen aprensiones luego del nuevo frente durante los últimos días: la contralora Dorothy Pérez resolvió que la exministra excedió sus atribuciones al solicitar antecedentes detallados sobre funcionarios de la PDI vinculados a una investigación que ella misma había dirigido cuando era fiscal regional de Tarapacá.

    Más sobre:Trinidad SteinertFrancisco Pérez MackennaCancilleríaMinisterio de Relaciones ExterioresMinisterio de SeguridadContraloría

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