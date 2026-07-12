Hombre en riesgo vital tras ser baleado por falsos carabineros en un “turbazo” en San Bernardo

Un hombre se encuentra en riesgo vital tras sufrir un robo con violencia de parte de cinco sujetos vestidos de policías en su vivienda en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, durante la madrugada de este domingo.

Según detalló el fiscal de la Fiscalía de Flagrancia Occidente, Sebastián Nehme, los sujetos habrían utilizado la modalidad del “turbazo". En concreto, los sujetos de scendieron de dos vehículos portando armas de fuego, a rostro cubierto y vistiendo vestimentas de funcionarios de Carabineros.

Los hombres, quienes trataron de ingresar al domicilio, le dispararon a la víctima cuando abrió la puerta, instancia en la que le propinaron dos disparos, uno a la altura del abdomen y otro a la altura de la región torácica. Además, le sustrajeron su celular.

La víctima fue trasladada al hospital El Pino, donde se encuentra en riesgo vital producto del impacto balístico.

El persecutor precisó que el OS9 y el Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros, bajo instrucción de Fiscalía, están realizando las diligencias investigativas para esclarecer la dinámica de los hechos y la identidad de los cinco sujetos.