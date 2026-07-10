Por orden judicial: Gendarmería y GOPE concretan traslado de Mauricio Hernández Norambuena a la cárcel de Rancagua

En un amplio despliegue operativo, personal de Gendarmería y efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros concretaron este viernes el traslado de Mauricio Hernández Norambuena desde el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas) a la cárcel de Rancagua.

El traslado del exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) fue dispuesto por una orden del 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

El sábado 4 de julio se había cumplido el plazo de 10 días fijado por el tribunal para que se cumpliera la disposición y los abogados del exfrentista Yanira González y Mauricio Menares, decidieron presentar un nuevo requerimiento, para que Gendarmería hiciera efectivo el cambio de penal.

La jueza Carla Capello resolvió reiterar la determinación y otorgó un plazo máximo de cinco días para el cumplimiento de la medida.

El operativo desarrollado la mañana de este viernes cumple con lo ordenado por la jueza dentro del nuevo plazo.

Hernández Norambuena, conocido en sus años en el FPMR como el comandante Ramiro, fue condenado a dos penas de 15 años por el secuestro de Cristián Edwards y su participación en el homicidio del senador Jaime Guzmán, hechos por los que debe estar privado de libertad hasta 2046.

Este jueves, los diputados del Partido Comunista (PC) Lorena Pizarro, Nathalie Castillo y Boris Barrera visitaron al interno en Santiago para recabar antecedentes sobre su situación.

El exfrentista tiene 68 años y ha presentado diversos problemas de salud, debiendo realizarse exámenes en el Instituto Clínico Oncológico de la Fundación Arturo López Pérez.