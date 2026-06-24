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    En 10 días debe irse del Repas: tribunal ordena que el comandante Ramiro sea trasladado otra vez a la cárcel de Rancagua

    El exfrentista Mauricio Hernández Norambuena fue ingresado a inicios de junio al Repas, en Santiago, por motivos de seguridad. Pese a ello, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió planteamientos de la defensa en función de su condición de adulto mayor.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce

    Este miércoles el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago determinó que Mauricio Hernández Norambuena, conocido como comandante Ramiro, debe volver a ser trasladado hasta la cárcel de Rancagua.

    Esto, a pesar de que a inicios de junio el exfrentista había sido ingresado por personal de Gendarmería en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas), en Santiago, por motivos de seguridad y dado su perfil de alta connotación pública.

    De esta forma, atendiendo las solicitudes de la defensa, la instancia otorgó un plazo de 10 días a la institución penitenciaria para que ejecute la determinación. Todo, en atención a que se trata de una persona adulta mayor que padece una serie de patologías.

    “Como defensa estamos conformes y valoramos positivamente la resolución del tribunal. Creemos que se ajusta plenamente a derecho y hace suyos los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente en el trato a las personas privadas de libertad que son adultos mayores”, dijo al ser consultado por La Tercera el abogado de Hernández Norambuena, Mauricio Menares.

    A la hora de resolver el tribunal consideró, como quedó en evidencia durante la audiencia, el informe que emitió hace algunos días el departamento de Derechos Humanos de Gendarmería, que establecía que mantener a Hernández Norambuena en el Repas podría implicar una serie de vulneraciones.

    Mantenerlo en las dependencias de Avenida Pedro Montt, como se indicó en el informe que evacuaron, “puede conllevar a un trato inhumano contrario a lo establecido” en la normativa internacional suscrita por Chile.

    Fue vía ese informe, como publicó este medio, que se conoció parte del testimonio del condenado, quien al ser consultado por su situación expuso: el informe expone parte de la entrevista sostenida con Hernández Norambuena, quien respecto a su estadía en el Repas planteó: “Aquí es bien duro y frío, en la ducha el agua sale muy helada. Todo el entorno lo hace más frío aún, tres veces al día soy allanado y me ponen esposas y eso me afecta, tengo muchos flashes back de mi estadía en Brasil, es estar constantemente reviviendo recuerdos postraumáticos”.

    Tras recabar su testimonio, y el del alcaide del Repas, los funcionarios Gendarmería expusieron que tomando la Convención Americana de Derechos Humanos y los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el trato digno debido a las personas privadas de libertad, en especial cuando son personas mayores, era recomendable “el traslado inmediato” de Ramiro a Rancagua y que allá “se mantengan las atenciones de salud y las acciones o programas de reinserción social a las que tenía acceso antes de su traslado al Repas”.

    Más sobre:Comandante RamiroMauricio Hernández NorambuenaGendarmeríaLa Tercera PMJusticiaRepas

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