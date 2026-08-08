17 imputados quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados como integrantes de una organización criminal que operaba en distintos sectores de Puente Alto y que, de acuerdo con la Fiscalía, mantenía el control territorial de diversos puntos destinados a la venta y acopio de drogas.

La investigación fue desarrollada por la Fiscalía Local de Puente Alto, perteneciente a la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, en coordinación con la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Puente Alto de la Policía de Investigaciones (PDI).

El fiscal adjunto Javier Carreño Lavín explicó que, mediante autorizaciones judiciales, “se logró desbaratar una organización criminal que mantenía el control territorial de diversos puntos de venta y acopio de sustancias ilícitas en la comuna de Puente Alto”.

Durante los procedimientos, los equipos investigadores incautaron varios kilos de droga que, según la Fiscalía, estaban vinculados a la organización.

Prisión preventiva para 17 imputados de organización criminal de Puente Alto por tráfico, lavado y asociación ilícita. Imagen referencial.

Además, fueron decomisadas especies balísticas, dinero en efectivo, bienes de valor y vehículos motorizados asociados a la banda.

“De esta forma se logró la incautación de diversos kilos de droga asociados a esta organización criminal, así como también diversas especies balísticas, incautación de especies de valor, dinero en efectivo, así como también vehículos motorizados asociados a esta banda”, detalló Carreño.

Tras los operativos, los imputados fueron puestos a disposición del tribunal para su respectivo control de detención y formalización.

La Fiscalía les atribuyó diversos delitos, entre ellos tráfico de drogas, asociación ilícita y lavado de activos.

El tribunal decretó la prisión preventiva para los 17 imputados, “que fue otorgada por el tribunal por considerar que eran un peligro para la seguridad de la sociedad”, sostuvo el fiscal.