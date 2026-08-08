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    Hijo de Joe Biden revela avance del cáncer de su padre: “Ha hecho metástasis en los huesos y más allá”

    El hijo del expresidente estadounidense aseguró que la enfermedad es “muy dolorosa” y “muy debilitante”. Joe Biden, de 83 años, fue diagnosticado en mayo de 2025 con un cáncer de próstata agresivo y continúa sometido a tratamiento.

    Por 
    Felipe Rivera
    Hijo de Joe Biden revela avance del cáncer de su padre: “Ha hecho metástasis en los huesos y más allá”

    El cáncer de próstata que padece el expresidente de Estados Unidos Joe Biden continúa afectando su estado de salud. Su hijo Hunter Biden reveló que la enfermedad “se ha extendido, ha hecho metástasis en los huesos y más allá”, señaló en una entrevista emitida por la BBC. “Es muy doloroso y muy debilitante en muchos sentidos”.

    El hijo del exmandatario, de 83 años, se mostró emocionado al hablar del impacto que ha tenido la enfermedad sobre su padre y su familia.

    “Es muy triste verlo”, aseguró. “Lo único que diría sobre mi padre, sobre su salud en este momento, es que desearía que se quejara más, porque no está bien”.

    Pese al avance del cáncer, Hunter sostuvo que el exjefe de Estado continúa participando en actividades y pronunciándose públicamente sobre asuntos que considera relevantes. “Él sigue haciendo lo suyo”, afirmó. “Cree firmemente en este país”.

    Foto: Facebook @joebiden

    Joe Biden anunció el 18 de mayo de 2025 que había sido diagnosticado con una forma agresiva de cáncer de próstata, luego de que los médicos detectaran un nódulo tras experimentar un aumento de problemas urinarios.

    La enfermedad presentaba un puntaje 9 en la escala de Gleason, utilizada para medir la agresividad del cáncer de próstata. Su oficina informó entonces que el tumor era sensible a las hormonas, lo que permitía avanzar con alternativas de tratamiento.

    Posteriormente, medios estadounidenses informaron que Biden había sido sometido a radioterapia y terapia hormonal. En septiembre también pasó por una cirugía por cáncer de piel, procedimiento que ya había enfrentado anteriormente en 2023.

    El exmandatario ha mantenido cierta actividad pública durante su tratamiento. Según uno de los antecedentes recopilados, participó en junio en la inauguración del Centro Presidencial Obama en Chicago.

    “Es el centro de nuestra familia”

    Durante la entrevista, Hunter también abordó el impacto personal que ha tenido la enfermedad.

    “Mi padre es, hasta el día de hoy, el centro de nuestra familia”, expresó, describiéndolo además como “el mejor padre, el mejor esposo, el mejor abuelo”.

    Joe Biden gobernó Estados Unidos entre 2021 y 2025 y se convirtió en el presidente de mayor edad en ejercer el cargo. Su edad y condición física estuvieron bajo escrutinio durante su mandato y adquirieron especial relevancia durante la campaña presidencial de 2024.

    Finalmente abandonó su candidatura a la reelección después de su desempeño en un debate contra Donald Trump, dejando la nominación demócrata en manos de su entonces vicepresidenta, Kamala Harris.

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