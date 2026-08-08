“Por motivos personales”: Nelson Tapia renuncia a Imperial Unido tras chocar en estado de ebriedad

Nelson Tapia dejó la banca de Imperial Unido tras chocar en estado de ebriedad. El exportero de la selección chilena presentó su renuncia al club que milita en la Tercera División A, la cuarta categoría del fútbol nacional.

El otrora arquero de 59 años, que defendió el arco de la Roja en el Mundial de Francia 1998, estaba en el centro de la polémica luego de protagonizar un accidente automovilístico en la región del Maule. Perdió el control del vehículo que conducía mientras transitaba por el kilómetro 332 de la ruta 5 Sur, en la intersección con la ruta L-651, y se estrelló contra las barreras de protección.

Tapia fue trasladado por un vehículo de emergencia hasta el Hospital de Limache, donde se mantuvo por cinco horas y fue sometido a diversos exámenes tras el volcamiento de su vehículo. Ahí se determinó que no presentó lesiones de gravedad.

En el recinto asistencial también se le realizó la alcoholemia correspondiente, que marcó 1,04 gramos de alcohol por litro de sangre. Tapia quedó apercibido y posteriormente en libertad tras instrucciones de Fiscalía. No osbtante, pese a ello, aún así podría enfrentar diversas sanciones.

Cabe mencionar que el otrora arquero ya había sufrido un accidente vehicular, en 2010, también en estado de ebriedad. En dicha oportunidad fue formalizado, se le retuvo la licencia de conducir por tres meses y quedó con firma mensual.

La renuncia de Tapia

Fue el propio elenco de Imperial Unido dio a conocer la noticia a través de un comunicado oficial. Tapia, que había llegado al conjunto de La Araucanía en junio pasado, alegó “problemas personales”.

“El Club Deportivo Imperial Unido informa que, por motivos personales, Nelson Tapia ha decidido dejar su cargo como director técnico de nuestro primer equipo. Como institución, respetamos plenamente su decisión y solicitamos a nuestra comunidad respetar su privacidad y la de su familia en este momento”, informó el equipo.

“Agradecemos profundamente el gran trabajo realizado por Nelson junto a nuestros jugadores, especialmente con los más jóvenes, dejando una importante huella tanto en lo deportivo como en lo humano. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos”, cierra el comunicado.