SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El campeón de la Premier League se arma con todo: Arsenal anuncia el fichaje de Bruno Guimarães

    El volante brasileño deja el Newcastle para ser el tercer refuerzo de los Gunners de cara a la temporada 2026-2027.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Bruno Guimarães llega al Arsenal. Foto: Arsenal.

    El campeón de la Premier League se arma con todo. El Arsenal, que busca revalidar su corona en la temporada 2026-2027 del fútbol inglés, anunció el fichaje de su tercer refuerzo durante este sábado: por 75 millones de libras, el brasileño Bruno Guimarães arribó proveniente desde el Newcastle.

    El volante se une al griego Christos Tzolis (extremo izquierdo) y al francés Illan Meslier (tercer portero), quienes, hasta el momento, eran las únicas incorporaciones confirmadas en Emirates. El ex Athletico Paranaense era una de las mayores obsesiones de Mikel Arteta, que conversó personalmente con él y gestionó su fichaje por varios meses.

    El anhelo del entrenador vasco era claro: armar un mediocampo de ensueño, sumando la figura de Guimarães al juego más que aceitado de Declan Rice, Martin Odegaard, Martín Zubimendi, Mikel Merino y Myles Lewis Skelly. En esa misma línea, el director técnico español entendía que la llegada del brasileño era un paso adelante no solo para ser los favoritos en Inglaterra, sino que también para intentar conquistar la primera UEFA Champions League en la historia del club. En la 2025-2026, de hecho, se habían quedado cortos tras perder la final en penales contra el PSG. En el duelo con los franceses, precisamente, habían sido superados en la mitad del campo por el tándem de Joao Neves y Vitinha.

    Con el monto enviado al Newcastle, Guimarães se convierte en el segundo fichaje más caro en la historia de los Gunners. Superó al marfileño Nicolas Pepé, por el que se habían pagado 68 millones de libras en 2019. Ahora, solo se ubica por el mencionado Rice, por el que se cancelaron 120 millones de la divisa inglesa al West Ham United, en 2024.

    Tras la contratación del otrora volante de las Urracas, en el Arsenal fijan la mirada sobre un puesto prioritario: el extremo izquierdo. Pese a que Tzolis ya llegó por esa banda (luego de la venta de Leandro Trossard al Besiktas de Turquía), en la dirigencia de los londinenses entienden que todavía necesitan un jugador de mayor jerarquía en esa zona. Hace tan solo unos días, de hecho, estuvieron tras los pasos de Vinícius. Sin embargo, aquel sueño llegó a su fin cuando el carioca renovó con el Real Madrid hasta 2032. Por este motivo, todavía se encuentran activos en el mercado y esperan contar con más refuerzos en las semanas previas al inicio oficial de la Premier League.

    Lee también:

    Más sobre:Premier LeagueArsenalBruno GuimarãesNewcastleFútbolFútbol inglésFútbol internacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por qué la falta de sueño puede dañar más algunos cerebros, según una investigación

    Un ensayo clínico de dos años revela si tomar omega 3 logra prevenir el Alzheimer

    Ataque de hutíes contra puerto de Moca deja al menos siete fallecidos y 35 heridos en Yemen

    Incautan yate de bandera británica en Puerto Natales por infracciones aduaneras y migratorias

    Hong Kong registra 36,9 °C y alcanza su temperatura más alta desde 1884

    Netanyahu rechaza plan estadounidense para Gaza y exige desarme total de Hamas antes de retirar tropas

    Lo más leído

    1.
    Vozinha aborda su llegada a Colo Colo y un eventual retiro: “He hablado de parar, pero tengo que pensar con calma”

    Vozinha aborda su llegada a Colo Colo y un eventual retiro: “He hablado de parar, pero tengo que pensar con calma”

    2.
    “Jugaba descalzo con sus amigos del barrio”: viaje a los orígenes de Vozinha, la estrella mundial que revoluciona Colo Colo

    “Jugaba descalzo con sus amigos del barrio”: viaje a los orígenes de Vozinha, la estrella mundial que revoluciona Colo Colo

    3.
    Final de VAR: Coquimbo Unido evita la derrota en el clásico ante La Serena con un polémico gol en el epílogo

    Final de VAR: Coquimbo Unido evita la derrota en el clásico ante La Serena con un polémico gol en el epílogo

    4.
    La modestia pirata en Copa Libertadores: un mes de sueldo de Flamengo equivale a más de cuatro años del de Coquimbo

    La modestia pirata en Copa Libertadores: un mes de sueldo de Flamengo equivale a más de cuatro años del de Coquimbo

    5.
    Vozinha exporta a Colo Colo y a la Liga de Primera: TNT Sports transmitirá a los albos en Argentina, Brasil y México

    Vozinha exporta a Colo Colo y a la Liga de Primera: TNT Sports transmitirá a los albos en Argentina, Brasil y México

    6.
    Carlos Palacios rompe el silencio tras la investigación por narcotráfico en la que detuvieron a su suegro

    Carlos Palacios rompe el silencio tras la investigación por narcotráfico en la que detuvieron a su suegro

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Colo Colo en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este domingo 9 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este domingo 9 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Temblor hoy, domingo 9 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 9 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Senapred mantiene alerta preventiva en Atacama ante pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos
    Chile

    Senapred mantiene alerta preventiva en Atacama ante pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Colo Colo en TV y streaming

    Incautan yate de bandera británica en Puerto Natales por infracciones aduaneras y migratorias

    La frustrada venta de Sartor a Credicorp y otras historias desconocidas del escándalo financiero
    Negocios

    La frustrada venta de Sartor a Credicorp y otras historias desconocidas del escándalo financiero

    Lo que ha pedido Estados Unidos a Chile para volver a un arancel cero

    La fórmula Dussaillant para salvar a TVN

    Por qué la falta de sueño puede dañar más algunos cerebros, según una investigación
    Tendencias

    Por qué la falta de sueño puede dañar más algunos cerebros, según una investigación

    Un ensayo clínico de dos años revela si tomar omega 3 logra prevenir el Alzheimer

    Científicos descubren cómo los músculos preservan sus células reparadoras: esto dice su investigación

    Fue tercero en el Mundial 2026: seleccionado de Inglaterra es acusado de agresión en Londres
    El Deportivo

    Fue tercero en el Mundial 2026: seleccionado de Inglaterra es acusado de agresión en Londres

    “Esfuerzo concertado y continuo para socavar al presidente”: la FIFA responde a los críticos de Infantino y defiende su gobernanza

    Las Guerreras Rojas ceden ante el poderío de Estados Unidos y acumulan su tercer tropiezo en el Mundial de Vóleibol Sub 17

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto
    Tecnología

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Gillian Anderson: “Si no disfrutara tanto de mi trabajo, tal vez estaría retirada”
    Cultura y entretención

    Gillian Anderson: “Si no disfrutara tanto de mi trabajo, tal vez estaría retirada”

    Revolver, la difícil recepción del álbum que revolucionó a The Beatles

    Miguel Tapia: “Me han dicho que escriba un libro de Los Prisioneros, pero no tendría éxito: mi libro no tiraría mala onda”

    Ataque de hutíes contra puerto de Moca deja al menos siete fallecidos y 35 heridos en Yemen
    Mundo

    Ataque de hutíes contra puerto de Moca deja al menos siete fallecidos y 35 heridos en Yemen

    Hong Kong registra 36,9 °C y alcanza su temperatura más alta desde 1884

    Netanyahu rechaza plan estadounidense para Gaza y exige desarme total de Hamas antes de retirar tropas

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron
    Paula

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres

    Así son los infartos en las mujeres