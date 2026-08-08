El campeón de la Premier League se arma con todo: Arsenal anuncia el fichaje de Bruno Guimarães

El campeón de la Premier League se arma con todo. El Arsenal, que busca revalidar su corona en la temporada 2026-2027 del fútbol inglés, anunció el fichaje de su tercer refuerzo durante este sábado: por 75 millones de libras, el brasileño Bruno Guimarães arribó proveniente desde el Newcastle.

El volante se une al griego Christos Tzolis (extremo izquierdo) y al francés Illan Meslier (tercer portero), quienes, hasta el momento, eran las únicas incorporaciones confirmadas en Emirates. El ex Athletico Paranaense era una de las mayores obsesiones de Mikel Arteta, que conversó personalmente con él y gestionó su fichaje por varios meses.

A force of nature.



Guimaraes is a Gunner ✍️ pic.twitter.com/E7k4mIHICg — Arsenal (@Arsenal) August 8, 2026

El anhelo del entrenador vasco era claro: armar un mediocampo de ensueño, sumando la figura de Guimarães al juego más que aceitado de Declan Rice, Martin Odegaard, Martín Zubimendi, Mikel Merino y Myles Lewis Skelly. En esa misma línea, el director técnico español entendía que la llegada del brasileño era un paso adelante no solo para ser los favoritos en Inglaterra, sino que también para intentar conquistar la primera UEFA Champions League en la historia del club. En la 2025-2026, de hecho, se habían quedado cortos tras perder la final en penales contra el PSG. En el duelo con los franceses, precisamente, habían sido superados en la mitad del campo por el tándem de Joao Neves y Vitinha.

Con el monto enviado al Newcastle, Guimarães se convierte en el segundo fichaje más caro en la historia de los Gunners. Superó al marfileño Nicolas Pepé, por el que se habían pagado 68 millones de libras en 2019. Ahora, solo se ubica por el mencionado Rice, por el que se cancelaron 120 millones de la divisa inglesa al West Ham United, en 2024.

Tras la contratación del otrora volante de las Urracas, en el Arsenal fijan la mirada sobre un puesto prioritario: el extremo izquierdo. Pese a que Tzolis ya llegó por esa banda (luego de la venta de Leandro Trossard al Besiktas de Turquía), en la dirigencia de los londinenses entienden que todavía necesitan un jugador de mayor jerarquía en esa zona. Hace tan solo unos días, de hecho, estuvieron tras los pasos de Vinícius. Sin embargo, aquel sueño llegó a su fin cuando el carioca renovó con el Real Madrid hasta 2032. Por este motivo, todavía se encuentran activos en el mercado y esperan contar con más refuerzos en las semanas previas al inicio oficial de la Premier League.