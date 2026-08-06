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    Retiene a una de sus estrellas: el Real Madrid sentencia las especulaciones y anuncia la renovación de Vinícius Junior

    El club español oficializó la extensión del contrato del brasileño, que firmó hasta 2032 con la Casa Blanca. "Ocho años en el Bernabéu son muy cortos. Seis años más y para siempre", escribió después del anuncio.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Vinicius extendió su contrato con el Real Madrid.

    Una de las teleseries del verano europeo llegó a su fin. Luego de extensas negociaciones y opciones de una posible partida, el Real Madrid anunció la renovación de Vinícius Junior. El atacante brasileño estará ligado a la Casa Blanca hasta 2032.

    El conjunto merengue oficializó la extensión de contrato del extremo justo después de la confirmación del fichaje de Yan Diomandé. La llegada del marfileño, que venía siendo una de las promesas más cotizadas del Viejo Continente y terminó por consolidar su estatus en el Mundial, había vuelto a instalar las dudas en torno a la salida del carioca.

    Sin embargo, unas horas después se confirmó su renovación. La negociación llegó a buen puerto después de más de un año de tratativas. De hecho, hace una semana, el Madrid le había dado un ultimátum con una última oferta, todo en medio del interés del Arsenal. Para José Mourinho, su continuidad era una prioridad absoluta.

    Y pese a que una de sus condiciones era recibir un salario de 30 millones de euros, el brasileño aceptó las condiciones para continuar vestido de blanco. Percibirá unos 27,6 millones de dólares por temporada (24 millones de euros), con un importante incremento en el porcentaje de sus derechos de imagen.

    El propio Vinícius había encendido las alarmas luego de eliminar todas sus publicaciones y su foto de perfil en Instagram, lo que fue considerado como una señal negativa por parte de los hinchas. No obstante, tras el anuncio, publicó una serie de guiños ligados al club merengue con un mensaje claro: “Ocho años en el Bernabéu son muy cortos. Seis años más y para siempre”, escribió.

    El anuncio del Real Madrid

    El Real Madrid oficializó su renovación a través de un comunicado oficial: “El Real Madrid C. F. y Vinicius Jr. han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2032″, comienza.

    En el escrito se repasa la laureada trayectoria del brasileño en el club: “Vinicius Jr. llegó al Real Madrid en julio de 2018, con 18 años. En sus ocho temporadas defendiendo nuestra camiseta, ha disputado 375 partidos, en los que ha marcado 128 goles y ha ganado 14 títulos: 2 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España”, indica.

    “Su contribución a todos estos títulos ha sido trascendental por su juego, sus asistencias y sus goles, entre ellos los que marcó en las dos últimas finales de Champions League que ha ganado el Real Madrid: la Decimocuarta (París, 2022) y la Decimoquinta (Londres, 2024). En esta etapa con el Real Madrid, Vinicius ganó el Premio The Best al Jugador de la FIFA 2024, fue designado Balón de Oro de la Copa Intercontinental 2024, Mejor jugador de la Champions League 2023-2024, Balón de Oro del Mundial de Clubes 2022 y Mejor Jugador Joven de la Champions League 2021-2022″, añade.

    Finalmente, el comunicado cierra con una tajante afirmación sobre el futbolista de 26 años: “Vinicius Jr. se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de una de las etapas más exitosas de nuestra historia”.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalLaLigaReal MadridVinícius JuniorVinícius JrFlorentino PérezYan DiomandéArsenal

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