Más dinero que Cristiano Ronaldo, Bellingham y Hazard: Real Madrid sorprende con el fichaje más caro de su historia. Foto: @realmadrid

Real Madrid oficializó este miércoles la incorporación de Yan Diomande. El extremo marfileño de 19 años llega procedente del Leipzig. El club confirmó el fichaje a través de sus canales oficiales a través de un escuento comunicado.

“El Real Madrid C. F. y el RB Leipzig han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Yan Diomande, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas siete temporadas, hasta el 30 de junio de 2033″, señala.

Claro que las cifras de la operación ya se conocen. Según informó el diario Marca, el traspaso contempla un pago fijo de 144 millones de dólares, cifra que podría aumentar hasta US$ 160 millones si se cumplen distintos objetivos. De concretarse esos bonos, la operación se transformará en la más cara de la historia del Real Madrid.

Con ese monto, Diomande superará las incorporaciones de Jude Bellingham, cuyo fichaje alcanzó los 145 millones de dólares, y de Eden Hazard, operación que rondó los US$ 130 millones. También quedará por encima del desembolso realizado en su momento por Cristiano Ronaldo, quien llegó desde Manchester United en 2009 por US$ 131 millones.

Kylian Mbappé, por su parte, no tuvo costo de traspaso, porque había quedado libre tras terminar su contrato en el PSG, pero le pagaron US$ 140 millones solo por firmar.

Ahora Diomande llega después de una temporada en el Leipzig en la que disputó 33 partidos, anotó 13 goles y entregó nueve asistencias.

Su rendimiento también se extendió a la selección de Costa de Marfil y su participación en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos. El cuadro africano llegó hasta dieciseisavos de final y fue eliminado ante Noruega. En la fase de grupos fue segundo, detrás de Alemania y por delante de Ecuador y Curazao.

Con esta incorporación, Diomande se transforma en el sexto refuerzo del equipo que dirige José Mourinho. Antes fueron oficializados Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Bernardo Silva, Denzel Dumfries y Carlos Espí.

Más movimientos en Madrid

En el Real Madrid siguen además las interrogantes sobre el futuro de Vinícius Júnior. Si bien al delantero brasileño le resta un año más de contrato, reportes en Europa aseguran que es seguido desde Inglaterra. Particularmente el Arsenal está atento a su situación.

El escenario coincide además con otro frente abierto para la dirigencia que comanda Florentino Pérez. De acuerdo con Sport, las negociaciones entre Real Madrid y Rodri se enfriaron.

En plena pretemporada, el combinado merengue ha jugado una serie de amistosos de cara a su estreno por LaLiga, previsto para el 22 de agosto ante Espanyol. Antes de ese encuentro tendrá otros tres duelos de preparación. “Hemos metido al pobre Carlos Espí que todavía está despertando de un sueño. Entrenó ayer una horita con nosotros y hoy ha entrado para ayudarnos y conocer lo que es el Real Madrid”, dijo Mourinho tras la igualdad 2-2 ante Fiorentina en Austria.

El estratega elogia el trabajo de sus dirigidos en la pretemporada. “Al llegar al vestuario he visto ahí en el teléfono ‘Madrid de dos caras’, Madrid de tres caras: fresco, cansado y supercansado. Después la tercera cara que me ha gustado muchísimo también es la cara de supercansado. El equipo ha sabido ser equipo, ha sabido controlar el juego, volver a dominarlo”, comentó.