Menos del 60% de las comunas en las regiones de Arica, Antofagasta y Aysén tienen un plan de seguridad vigente

Santiago 28 de Abril de 2023 Guardias municipales realizan rondas de prevencion en el centro de Santiago. Foto: Juan Farias / La Tercera

Durante la semana pasada la seguridad municipal se tomó la discusión política, luego de que la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) ingresara el reglamento para regular la nueva ley que regirá las labores de seguridad por parte de las municipalidades.

Si bien la nueva normativa presenta cambios sustanciales a los municipios, las gobiernos locales desde -al menos- 2016 cuentan con una regulación para aquello. En ese contexto, la ley que creó los Consejos Comunales de Seguridad Pública determinó que los municipios deberán crear su propio Plan Comunal de Seguridad Pública (PCSP), los que se deben reportar a la SPD.

Dichos instrumentos, que tienen una vigencia de cuatro años y deben registrar actualizaciones periódicas, corresponden a una herramienta de gestión y planificación para las labores preventivas y de seguridad de los municipios.

Según un informe de la Corporación Ciudades, que consideró las estadísticas de la SPD al 30 de marzo pasado, del total de municipios del país, 300 de ellos cuentan con un PCSP vigente, lo que corresponde al 87% nacional.

Del resto, 31 municipios lo tienen vencido y otros 14 no han reportado la información. Lo anterior, se traduce en que solo el 13% de las comunas del país no cuenta con un PCSP vigente a marzo.

El director ejecutivo de Corporación Ciudades, Martín Andrade, destaca que “los Planes Comunales de Seguridad Pública son la hoja de ruta que orienta la acción de los municipios en materia de prevención del delito y coordinación con las instituciones responsables de la seguridad. Contar con estos instrumentos actualizados es una condición básica para responder a los desafíos que enfrenta cada territorio”.

Según la corporación, la principal importancia de dichos planes radica en que en “ellos se identifican los principales problemas de seguridad de cada comuna y se establecen las acciones prioritarias para prevenir delitos, violencias e incivilidades, articulando el trabajo del Consejo Comunal de Seguridad Pública y los distintos actores del territorio”.

El zoom regional

Al mirar por región, según el análisis de la organización, existen tres en las que menos del 60% de las comunas no tiene un plan de seguridad comunal que esté vigente.

Dicho listado negativo lo encabeza la Región de Arica y Parinacota, donde solo el 50% de las comunas tiene vigente el documento. Le sigue la Región de Antofagasta con el 56% de las comunas con un plan y la Región de Aysén con el 60% de las comunas tiene el PCSP vigente.

En caso contrario, hay cuatro regiones cuyo 100% de las comunas tienen sus planes vigentes : Tarapacá, Atacama, Coquimbo y Magallanes. En el resto de regiones, las comunas que las integran presentan diferentes porcentajes de vigencias.

Por otro lado, respecto a la vigencia de los instrumentos, de los 300 planes que están vigentes, 234 de ellos son nuevos (78% del total) y otros 66 (22%) son actualizaciones de los que ya existían.

Además de contar con un plan, desde la Corporación Ciudades destacan que el principal desafío de los municipios es contar con el instrumento actualizado, ya sea en el diagnóstico de seguridad, la participación de la comunidad y con estrategias acordes a la situación delictual.

“Actualizar periódicamente estos instrumentos permite adaptar las estrategias de prevención a una realidad que cambia constantemente y fortalecer la coordinación entre municipios, policías, servicios públicos y organizaciones locales”, concluye Andrade.

De aquello, también existen variaciones locales. En la Región de Atacama, los planes vigentes de todas las comunas son nuevos, seguido de las regiones de Maule (96% nuevos), La Araucanía (96% nuevos) y Aysén (83% nuevos). En caso contrario, en regiones como Magallanes el 90% de las comunas tiene planes que fueron actualizados.