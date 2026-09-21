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    Detienen a seis personas por robos de celulares en La Pampilla de Coquimbo: recuperaron 88 aparatos, algunos enterrados en sitio eriazo

    Los aprehendidos corresponden a sujetos de nacionalidad peruana, quienes mantenían un gran número de aparatos de alta gama en su poder. Denuncias fueron fundamentales para dar con el paradero de los dispositivos.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Celulares recuperados por Carabineros de Coquimbo en el marco de la Fiesta de La Pampilla.

    Múltiples diligencias policiales permitieron este domingo la detención de seis personas de nacionalidad peruana, dedicadas al robo de celulares en la Fiesta de La Pampilla, en la Región de Coquimbo. El operativo permitió recuperar 88 dispositivos de gama alta, algunos de ellos enterrados en un sitio eriazo para evitar ser hallados.

    Las celebraciones de Fiestas Patrias se vieron empañadas por los numerosos robos de teléfonos, lo que motivó numerosas denuncias de los afectados.

    A raíz de esto, se instruyeron dos procedimientos paralelos que permitieron desarticular a un grupo de cinco personas y aprehender a un sexto sujeto.

    El primer operativo estuvo a cargo de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 1° Comisaría de Coquimbo, que rastreó un aparato hasta un departamento de la avenida Los Sauces donde se detuvo a un hombre y cuatro mujeres.

    En ese lugar, las diligencias policiales permitieron detectar 72 celulares y un reloj inteligente, de los cuales se investigaba su procedencia. Además, se hallaron otros teléfonos de alta gama enterrados dentro de bolsas plásticas en un terreno colindante al edificio.

    Hallan celulares enterrados en terreno colindante a edificio donde detuvieron a cinco personas.

    El segundo operativo lo lideró el OS-9 de Coquimbo tras la denuncia de un joven por el robo de su celular, lo que llevó a los efectivos -gracias al sistema de posicionamiento del aparato- hasta un departamento de calle Manuel Jesús Rivera. Allí se detuvo a un hombre de 36 años por el delito de receptación, tras hacer un ingreso voluntario al inmueble.

    El general Christian Brebi, jefe de zona Coquimbo, detalló que “damos cuenta de la incautación de más de 80 teléfonos celulares en una diligencia que desarrolló personal especializado de Carabineros (...) con la finalidad de desbaratar dos organizaciones que se estaban dedicando a la sustracción de los artefactos tecnológicos con la finalidad de venderlos posteriormente”.

    En esa línea, el jefe policial relató que las diligencias investigativas se desarrollaron con drones y cámaras de seguridad, además de confirmar que no es una diligencia reciente, sino que desde hace un tiempo en base a coordinaciones con la Delegación Regional de Coquimbo y la municipalidad.

    “Hasta el momento tenemos seis personas detenidas, son todos extranjeros (...)”, confirmó el policía, los que fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su formalización.

    La institución uniformada confirmó que desde las 16.00 horas se inició el proceso de reconocimiento y entrega de los celulares a sus dueños en la 2° Comisaría de Coquimbo.

    “Para concretar la devolución, las personas deben reconocer previamente su equipo, concurrir con el cargador correspondiente y realizar la denuncia por la sustracción del teléfono, requisitos necesarios para acreditar la propiedad y avanzar con la entrega”, informó Carabineros.

    Más sobre:PolicialCoquimboFiesta La PampillaCelularesRobosCarabineros

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