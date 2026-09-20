Fuertes vientos provocan caída de árboles y daños en techumbres en Longaví

Un episodio de fuertes vientos afectó durante este domingo a distintos sectores de la comuna de Longaví, en la Región del Maule, dejando árboles arrancados de raíz, desprendimientos de techumbres y daños en el tendido eléctrico.

Los sectores de Lomas de La Tercera, Callejón El Guindo y Vuelta El Llano registraron las principales afectaciones.

Equipos municipales y voluntarios de Bomberos se desplegaron para despejar las rutas obstaculizadas por los estragos. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas.

Inicialmente, reportes de la Red Geocientífica de Chile apuntaron al posible paso de un tornado por la zona. Sin embargo, desde Senapred no confirmaron que el fenómeno corresponda a ese tipo de evento.

De acuerdo con el organismo, los daños fueron asociados preliminarmente a “fuertes vientos en el lugar”, que provocaron desprendimientos de techumbres, caída de árboles y afectación del tendido eléctrico en el sector La Tercera.

Senapred mantiene, además, la alerta temprana preventiva regional por evento meteorológico, vigente desde el 16 de septiembre y hasta que las condiciones así lo ameriten.

La medida contempla el reforzamiento del monitoreo y la coordinación de los organismos que integran el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred).