Quién es Sebastián García-Huidobro, el general que solicitó el inicio de la Parada Militar 2026

El Presidente José Antonio Kast dio puntapié inicial este sábado a la parada militar 2026, cuya realización fue solicitada por el general Sebastián García-Huidobro Elzo.

La edición de este año corresponde a la primera encabezada por el general García-Huidobro y su caballo “Legado”. Ambos son los encargados de pedir formalmente al jefe de Estado que se dé inicio al desfile en conmemoración del Día de las Glorias del Ejército.

A fines de 2025, diez generales de la institución pasaron a retiro, lo que provocó el ascenso de rango de Sebastián García-Huidobro al cargo de comandante general de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana y comandante de Industria Militar e Ingeniería.

Sobre los antecedentes del general, García-Huidobro ingresó a la Escuela Militar en 1987 y se graduó como alférez del Arma de Infantería el 1 de enero de 1991, de acuerdo a información del Ejército de Chile.

Asimismo, cuenta con la especialidad primaria de Estado Mayor, además de las especialidades secundarias de Paracaidismo Básico Militar y Profesor Militar de Escuela.

En el ámbito académico, es licenciado en Ciencias Militares por la Academia de Guerra del Ejército. También posee diplomados en Gestión Estratégica y en Gestión y Administración de Recursos y Proyectos de Defensa, además de magísteres en Gestión Educacional y en Coaching, Inteligencia Emocional y PNL (Programación Neurolingüística).

Durante su trayectoria institucional, en 2015 asumió como comandante del Regimiento de Infantería N.° 1 “Buin” y al año siguiente fue ascendido al grado de coronel. Posteriormente, en 2018, se desempeñó como ayudante militar del Ministerio de Defensa Nacional en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.

En tanto, fue nombrado agregado de Defensa y Militar de Chile en España en 2020, además de concurrente en Bosnia y Herzegovina. Un año más tarde ascendió al grado de general de brigada.

Posteriormente, fue designado comandante de la División de Educación en 2023 y, en 2025, asumió como director de Operaciones del Ejército. Ese mismo año fue ascendido y nombrado comandante general de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana.