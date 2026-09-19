Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Barcelona en TV y streaming
Los clubes se miden este sábado en el marco de LaLiga de España.
Este fin de semana avanzan los partidos de LaLiga de España y el Sevilla recibe al Barcelona, en un duelo válido para la Fecha 7.
El cuadro local viene de imponerse a 1-0 ante Deportivo, mientras que los Azulgrana vienen de golear por 7-2 a Racing de Santander y se presentan como líderes de la tabla local.
Cuándo juega Sevilla vs. Barcelona
El partido de Sevilla contra Barcelona es este sábado 19 de septiembre a las 16:00 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de España.
Dónde ver a Sevilla vs. Barcelona
El partido de Sevilla contra Barcelona se transmite en el canal DSports de DirecTV.
La cobertura online del compromiso va por la plataforma DGO.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.