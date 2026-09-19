Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Barcelona en TV y streaming. Foto referencial de redes sociales @fcbarcelona

Este fin de semana avanzan los partidos de LaLiga de España y el Sevilla recibe al Barcelona, en un duelo válido para la Fecha 7.

El cuadro local viene de imponerse a 1-0 ante Deportivo, mientras que los Azulgrana vienen de golear por 7-2 a Racing de Santander y se presentan como líderes de la tabla local.

Cuándo juega Sevilla vs. Barcelona

El partido de Sevilla contra Barcelona es este sábado 19 de septiembre a las 16:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de España.

Dónde ver a Sevilla vs. Barcelona

El partido de Sevilla contra Barcelona se transmite en el canal DSports de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va por la plataforma DGO.