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    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Barcelona en TV y streaming

    Los clubes se miden este sábado en el marco de LaLiga de España.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Barcelona en TV y streaming. Foto referencial de redes sociales @fcbarcelona

    Este fin de semana avanzan los partidos de LaLiga de España y el Sevilla recibe al Barcelona, en un duelo válido para la Fecha 7.

    El cuadro local viene de imponerse a 1-0 ante Deportivo, mientras que los Azulgrana vienen de golear por 7-2 a Racing de Santander y se presentan como líderes de la tabla local.

    Cuándo juega Sevilla vs. Barcelona

    El partido de Sevilla contra Barcelona es este sábado 19 de septiembre a las 16:00 horas de Chile.

    Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de España.

    Dónde ver a Sevilla vs. Barcelona

    El partido de Sevilla contra Barcelona se transmite en el canal DSports de DirecTV.

    La cobertura online del compromiso va por la plataforma DGO.

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