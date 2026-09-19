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    Qué está abierto durante el feriado irrenunciable del sábado 19 de septiembre

    En la jornada se prohíbe el funcionamiento habitual del comercio, cuyas actividades se retomarán el domingo.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Qué está abierto durante el feriado irrenunciable del sábado 19 de septiembre. Foto referencial de archivo JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILE

    Este sábado 19 de septiembre es feriado irrenunciable por la conmemoración del Día de las Glorias del Ejército, jornada en la que el comercio debe permanecer cerrado.

    Las condiciones son las mismas que las del pasado viernes 18 de septiembre, donde se celebró la Independencia Nacional, por lo que corresponden dos días en los que se prohíbe el funcionamiento de tiendas y supermercados en el marco de las Fiestas Patrias.

    Qué está abierto el feriado irrenunciable

    Durante un día feriado irrenunciable pueden atender, de forma excepcional, los siguientes establecimientos:

    • Restaurantes.
    • Clubes.
    • Cines.
    • Espectáculos en vivo.
    • Discotecas.
    • Pubs.
    • Casinos.
    • Farmacias de urgencia o de turno.
    • Expendios de combustible y tiendas de conveniencia asociadas, siempre que preparen alimentos para consumo en el local.
    • Negocios de barrio atendidos por su propio dueño o familiares directos.

    Las actividades habituales del comercio se podrán retomar durante el día domingo 20 de septiembre desde las 06:00 horas, según recordó la Dirección del Trabajo.

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