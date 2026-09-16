Novedosas ideas para el menú dieciochero

Deshuesado: un aperitivo con sabor chileno

Para brindar no hay mejor opción que con un cocktail con pisco chileno. Para darle un toque especial, esta preparación tiene jugo de mote con huesillos, un infaltable en las celebraciones de Fiestas Patrias.

Receta para una persona.

Ingredientes:

200 ml de jugo de huesillo.

45 ml de pisco (con toques de madera).

Gotitas de limón a gusto.

10 ml de jugo de pulpa de maracuyá.

Hielo.

Preparación:

En un vaso ancho y corto agregar mucho hielo. Primero agregar el limón, luego el jugo de huesillo, el pisco y terminar con el jugo de maracuyá. Mezclar bien.

__

Empanada, la favorita de todos

Sin duda una preparación que no puede faltar en una mesa dieciochera. Esta empanada criolla es una versión con mucho más sabor, que mezcla trozos de carne, cebolla morada y una sazón única.

Receta para 6 empanadas.

Ingredientes:

Para el relleno:

400 gr de filete picado, en cortes muy pequeños.

150 gr cebolla morada, picada finamente.

20 gr de ajo molido.

50 ml de aceite vegetal.

50ml aceite de achiote.

Sal.

Pimienta.

Orégano.

Pasas.

Cilantro.

Para la Masa:

500 gr de harina sin polvos de hornear.

200 ml de agua hervida.

Sal.

50 gr de manteca vegetal.

Preparación:

En una olla o sartén, calentar el aceite vegetal, añadir el ajo molido y cuando ya esté dorado, agregar la cebolla morada y el aceite de achiote. Sofreír a fuego lento durante 20 minutos. Agregar la carne picada, sazonar con sal, pimienta y una cantidad generosa de orégano molido, dejar cocinar la carne y luego enfriar para hacer las empanadas. Es opcional añadir cilantro picado y pasas rubias o morenas. En un bowl juntar los ingredientes para la masa y unir a mano. Una vez que quede una masa consistente, dejar reposar por al menos 3 horas. Cuando haya pasado el tiempo, poner la masa en una mesa firme y estirarla con un rodillo y la ayuda de un poco de harina, para evitar que se pegue. Pre calentar el horno a 200ºC. Cortar la masa en rombos del tamaño de preferencia. Poner abundante relleno y hacer los dobleces. Se recomienda tirar una punta del rombo hacia arriba y sellar los costados doblando las puntas siempre hacia arriba o abajo. Pintar con yema de huevo y poner a dorar en el horno por 15 minutos aproximadamente, ir revisándolas y si les falta, dejar máximo 25 minutos.

__

Cerdo, un típico de las fiestas

La carne es un infaltable en el menú dieciochero en distintas preparaciones. Esta receta de costillar de cerdo con salsa de ají es una excelente opción para quienes no se manejan en la parrilla.

Receta para 6-8 personas.

Ingredientes:

Para la salsa:

6 ajíes rojos sin semillas.

1/4 taza de vinagre de vino tinto.

1 diente de ajo.

3 cucharadas de aceite de oliva.

1 cucharadita de sal.

1 cucharadita de azúcar.

Para el cerdo:

3 dientes de ajo.

1 cucharada de sal gruesa.

3 cucharadas de aceite de oliva.

1 cucharada de orégano seco.

1/2 cucharada de romero fresco, picado.

2 cucharadas de azúcar rubia.

2-21/2 kilos de costillar de cerdo.

Preparación:

Para preparar una salsa de ají casera se colocan 6 ajíes rojos sin semillas en 1/4 taza de vinagre de vino tinto, de un día para otro. Luego, se transfieren los ajíes y la mitad del vinagre a la licuadora, junto con 1 diente de ajo, 3 cucharadas de aceite de oliva, 1 cucharadita de sal y otra de azúcar. Se licua hasta obtener una pasta. En un mortero colocar el ajo y la sal gruesa; moler bien o sobre una tabla de cortar y, con la ayuda de un cuchillo, picar muy fino. Transferir a un bol y agregar la salsa casera de ají, aceite, orégano, romero y azúcar. Mezclar bien. En una fuente grande colocar el costillar de cerdo, agregar la mitad del adobo y cubrir por todos lados; tapar con papel plástico y dejar marinar en el refrigerador durante la noche. Al día siguiente, precalentar el horno a temperatura media. Colocar una rejilla sobre la lata del horno y disponer encima el costillar. Pincelar con un poco del resto del adobo y hornear 30 minutos; dar vuelta y pincelar nuevamente por el otro lado con el adobo. Seguir horneando 1-11/2 horas más y, si el costillar se dorara mucho, cubrir con papel aluminio durante la cocción. Retirar del horno. Al momento de servir, colocar el costillar sobre una parrilla encendida a fuego medio y asar 30-35 minutos. Dando vueltas y pincelando frecuentemente con el resto del adobo hasta que la carne esté bien dorada y tierna. Retirar de la parrilla y servir de inmediato.

__

Cheesecake de papayas: para cerrar con un toque dulce

Este cheesecake mezcla la cremosidad del queso crema con el dulzor de las papayas. Una apuesta novedosa para sorprender en el postre.

Receta para 6-8 personas.

Ingredientes:

Para la crema de queso:

120 g de queso crema a temperatura ambiente.

100 g de crema para batir.

¼ taza de azúcar flor.

1 limón sutil (jugo y ralladura).

Para el puré de papaya:

300 g de papayas al jugo (escurridas).

Almíbar de conserva a gusto.

Menta a gusto.

Base de galleta:

80 g de galletas de vainilla.

Preparación: